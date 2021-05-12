Каллас: рекомендация не носить форму 9 мая у Военного кладбища действует с 2008 года
По словам премьер-министра Каи Каллас, распоряжение военнослужащим военной части на Фильтри-теэ не носить форму 9 мая действует с 2008 года.
По словам премьер-министра Каи Каллас, распоряжение военнослужащим военной части на Фильтри-теэ не носить форму 9 мая действует с 2008 года.
Отвечая на вопросы депутатов Рийгикогу в среду, премьер-министр сказала, что распоряжение военнослужащим военной части на Фильтри-теэ не носить форму 9 мая «работает с 2008 года».
Каллас добавила, что и командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем назвал приказ чрезмерным. По мнению премьер-министра, можно было бы отказаться от этой рекомендации, в Силах обороны обсуждается этот вопрос.
«В 2008 году и позже постоянно действовали в соответствии с этой оценкой риска. В нынешней ситуации она, на мой взгляд, является чрезмерной, подобный запрет на ношение формы не следовало отдавать, - сказал в интервью ERR Херем. - Я говорил об этом с командиром батальона и подчеркнул, что сегодня или даже завтра, если ситуация будет той же, подобный приказ отдавать не следует».
Глава штабного-связного батальона подполковник Прийт Аверкин 9 мая приказал военнослужащим вне военной части носить гражданскую одежду, чтобы избежать провокаций.
Военная часть расположена на Фильтри-теэ, рядом расположены Военное кладбище и монумент «Воин-Освободитель».