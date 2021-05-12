Каллас: рекомендация не носить форму 9 мая у Военного кладбища действует с 2008 года

Каллас добавила, что и командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем назвал приказ чрезмерным. По мнению премьер-министра, можно было бы отказаться от этой рекомендации, в Силах обороны обсуждается этот вопрос.

«В 2008 году и позже постоянно действовали в соответствии с этой оценкой риска. В нынешней ситуации она, на мой взгляд, является чрезмерной, подобный запрет на ношение формы не следовало отдавать, - сказал в интервью ERR Херем. - Я говорил об этом с командиром батальона и подчеркнул, что сегодня или даже завтра, если ситуация будет той же, подобный приказ отдавать не следует».