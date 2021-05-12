В Казани похоронили всех погибших при стрельбе в школе

Отчисленный из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев 11 мая устроил стрельбу в гимназии N175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Госпитализированы 20 детей и трое взрослых. Галявиев был задержан, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). Расследованием займется центральный аппарат СКР.