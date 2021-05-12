Фото и видео ⟩ Персонал популярной эстонской сети магазинов испытывает на себе чудо-прибор для очистки воздуха
В феврале этого года эстонская технологическая компания Respiray представила свою уникальную разработку, - портативный очиститель воздуха, который очищает 99 процентов вдыхаемого воздуха при помощи ультрафиолетового излучения - а уже весной, когда предприятия торговли Эстонии открылись после локдауна, посетители некоторых магазинов могли увидеть такие аппараты на обслуживающем персонале.