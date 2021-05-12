Фото и видео ⟩ Персонал популярной эстонской сети магазинов испытывает на себе чудо-прибор для очистки воздуха

Одной из компаний, с которой Respiray заключил соглашение о проведении испытаний очистителей в рамках пилотного проекта - сеть магазинов электроники Euronics.

Сеть приобрела для своих работников около 20 комплектов переносных очистителей, участие в проекте для работников - полностью добровольное, а проект продлится до конца мая, сообщил Rus.Postimees менеджер предприятия по обучению Станислав Вороновский.

Участвующие в проекте признают, что на привыкание к устройству требуется некоторое время, но в целом неудобств во время работы оно не доставляет. Работник магазина Euronics Артур признает, что носить маску на рабочем месте ему не очень нравится, и визир спасает.

Кроме того, портативные очистители воздуха Respiray поступили и в продажу в магазинах Euronics. Удовольствие это - не из самых дешевых, но видно, что оно вызывает любопытство у посетителей.

Как сказал директор по маркетингу Euronics Кристьян Терасе, устройство находится в продаже несколько недель, а интерес к нему значительно поднялся после недавнего визита президента Керсти Кальюлад в Польшу, когда СМИ растиражировали ее фотографии с козырьком Respiray на шее.

Аккумулятора такого устройства хватает на восемь часов без подзарядки, а ожидаемый срок службы - не менее 10 000 часов работы. Воздухоочиститель снабжен двумя козырьками, которые предназначены для дополнительной защиты в ситуациях, когда пользователь ходит среди других людей и может находиться на расстоянии менее двух метров от них.

Хотя компоненты Resipray производятся в Португалии и Китае, сборка происходит в Вяндра, что позволяет снабдить упаковку гордой надписью "Made in Estonia".

Ранее Postimees писал, что эффективность модуля в снижении возможностей заражения вирусом была проверена в лабораторных условиях на альфавирусе, который, как и SARS-CoV-2, представляет собой мембранный одноцепочечный РНК-вирус размером 70-100 нанометров. В результате тестирования устройство инактивировало 99,4% частиц альфавируса, прошедших через него.