Организация, созданная школьниками, заблокировала через суд строительство нового завода масел под Нарвой
В пятницу суд временно, до принятия окончательного решения, заблокировал строительство нового завода сланцевого масла под Нарвой. Этого требовали климатические активисты из некоммерческого объединения Loodusvõlu, которое зарегистрировано в Тарту. Лидер Нарвского энергопрофсоюза Андрей Зайцев считает, что завод помог бы провести “справедливый переход” менее болезненно для региона и даже помог бы в решении экологических проблем Эстонии.