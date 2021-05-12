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Организация, созданная школьниками, заблокировала через суд строительство нового завода масел под Нарвой

Климатическая акция протеста, которая проходила в Таллинне в 2019 году. Иллюстративное фото. ФОТО: Erik Prozes / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

В пятницу суд временно, до принятия окончательного решения, заблокировал строительство нового завода сланцевого масла под Нарвой. Этого требовали климатические активисты из некоммерческого объединения Loodusvõlu, которое зарегистрировано в Тарту. Лидер Нарвского энергопрофсоюза Андрей Зайцев считает, что завод помог бы провести “справедливый переход” менее болезненно для региона и даже помог бы в решении экологических проблем Эстонии.

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“Это было неожиданно, честно говоря, - признался Хандо Суттер. - Есть недоходное объединение Loodusvõlu, которое основали школьники. И они добились того, что приостановили разрешение для нас на постройку завода. Их аргументы не очень понятны для нас, и конечно, в этом надо разбираться”.

На новом маслозаводе будут работать около ста человек. Кроме того, завод сохранит или создаст рабочие места для шахтеров и транспортников. Всего, по оценке Хандо Суттера, к 2023 году нужно будет нанять и обучить дополнительно 200-300 человек.

"К сожалению, не у всех есть возможность обратится в суд для защиты своих прав. Сама природа не может защитить свои права от людей, - говорят активисты. - Мы прекратим свою деятельность только тогда, когда климатический кризис перестанет угрожать людям и другим живым существам в Эстонии и во всем мире”.

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