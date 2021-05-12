Новые случаи мошенничества: жители Эстонии лишились десятков тысяч евро

Например, на этой неделе в Нарве в полицию обратилась женщина пострадавшая от сотрудника мнимой инвестиционной фирмы. Женщина предоставила мошеннику доступ к компьютеру через программу AnyDesk, после чего мошенник оформил на ее имя несколько кредитов и перевел деньги дальше. Ущерб около 4500 евро.

11 мая было начато уголовное делопроизводство по случаю мошенничества под предлогом инвестирования в Таллинне. 65-летний житель Нымме нашел в интернете рекламу платформы 24xforex.com, в которой предлагалось торговать на рынке акций. Мужчина оставил свои контакты, с ним связались люди, представившиеся маклерами 24xforex.com. Мужчина предоставил им доступ к его компьютеру, установив программу AnyDesk и «маклеры» помогли ему перевести деньги с его банковского счета на через криптовалютный рынок Moon Pay в сyмме 12 600 евро. Также на имя пострадавшего оформили быстрый кредит на 6500 евро. Когда мужчина захотел снять деньги, маклеры потребовали доплат, а затем показали, что его счет в минусе.

27 апреля 61-летний житель Таллинна предоставил неизвестному мужчине дистанционный доступ к своему телефону, личным данным и банковскому счету. Человек, личность которого не установлена, без согласия пострадавшего оформил на его имя кредит в 2800 евро, который 28 апреля перевели на счет жертвы. Пострадавший неоднократно позволял неизвестному заходить на свой телефон и на счет в банке SEB, откуда неизвестный сделал три перевода в общей сумме 2803,11 евро.

"Просьба незнакомца установить на компьютер или на телефон какую-то программу, даже если он говорит, как кажется, умные вещи и обещает прекрасные возможности заработать, должна сразу насторожить. Такое общение надо прекращать моментально. Если мошенник уже вторгнулся в ваш компьютер или телефон и вы поняли это в ходе сделки, в первую очередь, отключите интернет, возможно, что перевод этим сорвется. После этого сами позвоните в свой банк и попросите совета и помощи. Если вы понесли ущерб, обратитесь в полицию", – говорит руководитель службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас.

На этой неделе в полиции были зарегистрированы и преступления, связанные с мошенничеством под предлогом звонка из банка.

6 мая 30-летней жительнице части города Кесклинн в Таллинне позвонили от имени Swedbank с легендой, что со счета кто-то пытается украсть деньги. Под предлогом установки системы двухэтапной аутентификации ее попросили ввести код Smart-ID, что пострадавшая и сделала, позже обнаружив, что со счета сняли 7400 евро.

10 мая жительнице Хааберсти позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей Swedbank и сообщила, что со счета кто-то пытается украсть 300 евро и для пресечения этого надо установить дополнительную защиту. Пострадавшая сказала мошеннице признак пользователя и ПИН-коды. Пострадавшая пошла на следующий день в банк и узнала, что со счета украдено 1350 евро.