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Премьер-министр России заявил в Госдуме, что "разные этапы вакцинации" против ковида прошли уже около 24 млн человек. Двумя днями ранее президент России сказал, что "уже получили прививки" 21 с половиной миллион россиян. Оба были неправы, но их поправила вице-премьер Татьяна Голикова.

Премьер-министр России заявил, выступая с отчетом в Госдуме, что "разные этапы вакцинации" против ковида прошли уже около 24 млн человек. Двумя днями ранее президент России сказал, что "уже получили прививки" 21,5 млн россиян. Оба были неправы, но их поправила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Это 24 миллиона визитов, то есть 24 миллиона использованных доз вакцины. У нас более 14 миллионов (привиты) первым компонентом и, по-моему, 10 [миллионов] почти - двумя компонентами", - сказала Голикова журналистам.

Ошибка, которую допустили и президент, и премьер-министр, кроется в механическом сложении данных.

Все три введенные в оборот в России вакцины являются двухкомпонентными, но пока что подавляющее большинство всех прививок от ковида составляет "Спутник V". Статистика, собираемая порталом gogov.ru, показывает, что на среду 12 мая хотя бы один укол сделали 13 566 658, а оба - 9 009 287 человек. Сайт собирает данные, публикуемые российскими регионами. Несколько регионов поставляют данные с существенной задержкой, а Москва и вовсе не предоставляла никаких новых данных после середины апреля, застыв на числе в 1 миллион вакцинированных (разбор этих цифр - тут).

Но два множества - вакцинированных первый раз и полностью вакцинированных - совпадают, а не дополняют друг друга. С поправкой на погрешность присылаемых данных ситуация выглядит так: 13,5 млн человек сделали прививку, из них 9 млн - обе, а 4,5 млн еще предостоит сделать второй укол.

И даже если допустить, что какая-то защита от коронавируса наступает уже после первой прививки, некорректно оперировать в отчетах о тех, кто воспользовался вакцинацией, общим числом сделанных уколов. "Оба они перепутали уколы с человеками", - резюмирует Виктор Кабанов, анализирующий доступные данные о вакцинации и производстве вакцин в группе Watching COVID-2019.ru

Голикова обходится с данными точнее. Выступая 6 мая, она поделила всех пришедших на пункты вакцинации граждан на тех, кто получил первый укол (13,4 млн), и тех, кто закончил курс вакцинации (9,4 млн). Голикова выступала за три дня до Путина, а суммарное число прививок в ее изложении (22,8 млн.) почему-то оказалось на 1,3 млн выше, чем в цифрах президента.

Неспешная кампания

У российских властей есть соблазн придать кампании по борьбе с ковидом более успешный вид. Объявив о начале вакцинации почти полгода назад, Россия находится во второй десятке стран по числу привитых хотя бы одним компонентом вакцины и значительно уступает, например, Бразилии, чье население превышает российское более чем на треть.

Пока что, судя по открытым данным российских регионов, невзирая на участившиеся призывы к вакцинации, скорость ее не растет - в среднем каждый день делается от 270 до 300 тысяч прививок, а во время длинных выходных в мае этот показатель падал еще ниже. Такими темпами показатель в 60% вакцинации взрослых россиян, условно определяемый в качестве порога для коллективного иммунитета, будет преодолен лишь через год с лишним.

Растянутая вакцинация может грозить появлением в популяции новых штаммов коронавируса, которые будут уходить от защиты, предоставленной прививками, а значит, может потребовать повторных прививок препаратами, модифицированными с учетом новых типов.

На фоне такой низкой скорости вакцинации заявления российских официальных лиц относительно достижения коллективного иммунитета звучат крайне оптимистично. В среду, 12 мая, Татьяна Голикова сказала, что этот порог будет достигнут к осени. 9 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос корреспондентов Интерфакса, сказал, что этот показатель будет достигнут в сентябре. Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, выразился более осторожно, заявив, что популяционный иммунитет необходимо получить к концу этого года. До этого российские чиновники обещали достигнуть этого порога и весной, и в середине лета.

Отдельного объяснения просит разница в общем числе сделанных прививок, которым оперируют президент и премьер-министр вместе со своим заместителем. Если допустить, что правы и Путин (21,5 млн в заявлении 9 мая), и Мишустин/Голикова (около 24 млн в заявлении 12 мая), то выходит, что за три или четыре дня, половина из которых были выходными, в России было сделано 2,5 млн уколов, а это значительно превышает нормальную поступь вакцинации.