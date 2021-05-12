Ср, 12.05.2021
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  • В ласнамяэской многоэтажке полыхала квартира

Видео ⟩ В ласнамяэской многоэтажке полыхала квартира

На улице Вирби в Ласнамяэ открытым пламенем горела квартира, расположенная на третьем этаже многоэтажного дома.

В Центр тревоги вызов поступил в 18.41. В квартире, в которой произошел пожар, спасатели никого не нашли, также были проверены другие квартиры. По имеющимся к настоящему моменту данным, пострадавших нет, сообщил Rus.Postimees дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента.

Пожар локализован, на месте происшествия продолжаются спасательные работы.

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