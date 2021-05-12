EKRE предлагает принять заявление в поддержку коренных народов России
Фракция Консервативной народной партии (EKRE) в среду внесла в Рийгикогу предложение принять политическое заявление в поддержку коренных народов России.
Фракция Консервативной народной партии (EKRE) в среду внесла в Рийгикогу предложение принять политическое заявление в поддержку коренных народов России.
Об этом BNS сообщил в пресс-релизе член фракции Руубен Каалеп, по словам которого цель этого заявления — привлечь внимание к длящейся десятилетиями политике русификации большого числа коренных народов России, которая в последние годы набрала силу.
«В заявлении следовало бы осудить проводимую властями Российской Федерации политику русификации, примерами которой являются законодательные препятствия учебе и обучению на национальных языках, ограничение свободы вероисповедания, силовое подавление мирных демонстраций в защиту прав национальных меньшинств, клеймение гражданских объединений в защиту интересов коренных народов экстремистскими движениями и их закрытие, репрессии в отношении активистов, выступающих в защиту прав коренных народов, игнорирование права коренных народов пользоваться природными ресурсами в местах своего исконного проживания», - перечислил Каалеп.
Он обратил также внимание на то, что деятельность России по отношению к коренным народам на своей территории противоречит декларации о правах коренных народов, принятой Генеральной ассамблеей ООН 13 сентября 2007 года.
По словам Каалепа, в заявлении нужно будет также обратиться к ООН, ЕС и входящим в них странам с призывом признать непоколебимое право коренных народов России сохранять национальное своеобразие, язык и культуру и быть защищенными от любых форм дискриминации или преследований.