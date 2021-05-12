Отравление кораллами в Пярну ⟩ Один из обитателей дома природы погиб, все здание нужно вымыть еще раз

Завтра будет три недели со дня, когда 9 апреля в Образовательном центре Pernova завершилась нейтрализация кораллового яда палитоксина, который был выпущен в воздух во время во время переноса морского аквариума. Сотрудники учреждения, известного в народе как дом природы, до сих пор не смогли попасть в здание, так как Департамент здоровья не подтвердил его безопасность. Долгожданная оценка безопасности поступила к специалистам по экологическому просвещению вчера, пишет Pärnu Postimees.