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  • Один из обитателей дома природы погиб, все здание нужно вымыть еще раз

Отравление кораллами в Пярну ⟩ Один из обитателей дома природы погиб, все здание нужно вымыть еще раз

Место происшествия. ФОТО: Erakogu

Завтра будет три недели со дня, когда 9 апреля в Образовательном центре Pernova завершилась нейтрализация кораллового яда палитоксина, который был выпущен в воздух во время во время переноса морского аквариума. Сотрудники учреждения, известного в народе как дом природы, до сих пор не смогли попасть в здание, так как Департамент здоровья не подтвердил его безопасность. Долгожданная оценка безопасности поступила к специалистам по экологическому просвещению вчера, пишет Pärnu Postimees.

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После того, как 22 апреля OÜ Airpower распылил в здании мыло, раствор хлора и воду, директор Pernova Кайре Мертсин надеялась, что 15 мая хотя бы сотрудники попадут в здание. К сожалению, этого не произошло.

В полученном вчера важном документе говорится, что необходимо вымыть здание изнутри чистой водой. "Есть помещения, которые они определенно не считают безопасными. Теперь мы можем спланировать следующие шаги и объявить тендер для поиска клининговой фирмы", - сказала Мертсин.

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