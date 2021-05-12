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Яна Тоом: большая часть моих избирателей является людьми второго сорта

Яна Тоом. ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) считает, что большая часть ее избирателей не только чувствует себя людьми второго сорта, но ими и является, пишет Rus.ERR.

«Я не чувствую себя человеком второго сорта, и было бы странно так себя чувствовать человеку на моей позиции», - заявила в передаче «Кто кого?» Яна Тоом.

«При прочтении мониторинга возникают вопросы, создается впечатление, что здесь "ловкость рук и никакого мошенничества". Например, я прочитала, что в Ида-Вирумаа за 10 лет выросла поддержка обучения на эстонском языке. Но если бы рядом было написано, что за те же 10 лет население Ида-Вирумаа сократилось на 15%, причем за счет молодежи, то эта цифра читалась бы совершенно по-другому», - отметила евродепутат.

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