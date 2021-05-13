Как из-за COVID-19 не остаться за границей без документов

Оставаясь гражданином Эстонии, Юрий уже давно обосновался в Германии. На родине на его имя зарегистрирована фирма, делами которой до недавнего времени было удобно заниматься удаленно. «Но вот пришел коронавирус, и во многих странах объявили локдаун. Я живу в Мюнхене и в какой-то момент перемещения здесь были ограничены в радиусе 15 километров от места жительства. Все засели в домашние офисы и вроде бы ничего страшного, ведь интернет доступен, но 20 ноября истек срок действия моей ID-карты. С этого момента и начались неприятности», - рассказывает Юрий.