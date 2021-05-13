Чт, 13.05.2021
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Как из-за COVID-19 не остаться за границей без документов

В условиях пандемии коронавируса о замене документов, срок действия которых скоро истечет, нужно позаботиться заблаговременно. ФОТО: SANDER ILVEST/Scanpix

Замена паспорта или ИД-карты в условиях пандемии коронавируса – то еще бюрократическое приключение для проживающих за границей граждан Эстонии.

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Оставаясь гражданином Эстонии, Юрий уже давно обосновался в Германии. На родине на его имя зарегистрирована фирма, делами которой до недавнего времени было удобно заниматься удаленно. «Но вот пришел коронавирус, и во многих странах объявили локдаун. Я живу в Мюнхене и в какой-то момент перемещения здесь были ограничены в радиусе 15 километров от места жительства. Все засели в домашние офисы и вроде бы ничего страшного, ведь интернет доступен, но 20 ноября истек срок действия моей ID-карты. С этого момента и начались неприятности», - рассказывает Юрий.

«Если с банком проблем не возникало, я использовал smart-ID, то, чтобы подать годовой отчет моей фирмы, потребовалась цифровая подпись. Попытался связаться с Департаментом полиции и погранохраны, чтобы получить ID-карту по почте, но получил ответ, что за ней я должен прийти лично. Но как? Поездка в Эстонию пока маловероятна, а расстояние до посольства в Берлине составляет 1000 километров», - жалуется читатель.

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