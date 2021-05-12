Смех сквозь слезы: наниматель в растерянности от ответа хозяина квартиры

Устранение нанесенного водой ущерба, как правило, стоит недешево, поэтому важно начать устранение последствий как можно скорее. Джейми Роуз Ди из Манчестера сделала так, как поступил бы любой другой квартиросъемщик: устранила повреждения и сообщила об этом домовладельцу. Однако ответ от хозяина квартиры поставил ее в тупик.