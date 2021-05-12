Смех сквозь слезы: наниматель в растерянности от ответа хозяина квартиры
Жительница Великобритании, сообщившая хозяину квартиры о повреждениях, причиненных водой, не знает, плакать ей или смеяться над его реакцией, пишет Kodustiil.
Жительница Великобритании, сообщившая хозяину квартиры о повреждениях, причиненных водой, не знает, плакать ей или смеяться над его реакцией, пишет Kodustiil.
Устранение нанесенного водой ущерба, как правило, стоит недешево, поэтому важно начать устранение последствий как можно скорее. Джейми Роуз Ди из Манчестера сделала так, как поступил бы любой другой квартиросъемщик: устранила повреждения и сообщила об этом домовладельцу. Однако ответ от хозяина квартиры поставил ее в тупик.
А именно - след от протечки напомнил наймодателю музыканта Элтона Джона. Хозяин добавил к картинке рояль и без комментариев отправил ее обратно.
i sent a photo of my leak to my landlord and he sent it back as elton john?? pic.twitter.com/DZP3kiysvl— jamie rose dee (@jamierosedee) May 11, 2021