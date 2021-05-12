Фото ⟩ В самом романтичном месте Сааремаа продается дача на берегу моря

Двухэтажный дом, построенный в 2005 году, находится «вдали от шума городского». Дача площадью 77,9 м2 расположена на земельном участке площадью 1,2 га. Замечательная летняя недвижимость продается за 140 000 евро.

В доме есть гостиная, кухня, спальни, прихожая, туалет, душевая, парная и терраса. Из гостиной и спальни открывается замечательный вид на море. На участке имеется свой собственный лодочный причал, уходящий далеко в море.