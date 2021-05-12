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  • В самом романтичном месте Сааремаа продается дача на берегу моря

Фото ⟩ В самом романтичном месте Сааремаа продается дача на берегу моря

Дача на полуострове Сырве. ФОТО: KV.EE

Чудесная дача на большом участке земли на полуострове Сырве ждет покупателя, сообщает Kodustiil.

Двухэтажный дом, построенный в 2005 году, находится «вдали от шума городского». Дача площадью 77,9 м2 расположена на земельном участке площадью 1,2 га. Замечательная летняя недвижимость продается за 140 000 евро.

Дача на полуострове Сырве. ФОТО: KV.EE

В доме есть гостиная, кухня, спальни, прихожая, туалет, душевая, парная и терраса. Из гостиной и спальни открывается замечательный вид на море. На участке имеется свой собственный лодочный причал, уходящий далеко в море.

Дача на полуострове Сырве. ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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