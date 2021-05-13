Ученые предупредили о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС

По словам сотрудника Института проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) Национальной академии наук Украины Анатолия Дорошенко, на станции наблюдается рост числа нейтронов, что сигнализирует о реакции деления. Его коллега Максим Савельев не исключил возможность новой аварии на Чернобыльской АЭС, поскольку количество нейтронов медленно растет. По его мнению, в запасе остается еще несколько лет, чтобы понять, как устранить угрозу.

Во время аварии на Чернобыльской АЭС урановые тепловыделяющие стержни, их циркониевые оболочки, служащие для замедления реакции графитовые стержни и песок, сброшенный на четвертый энергоблок, чтобы потушить пожар, превратились в лаву. Она растеклась по подвальным помещениям реакторного зала, что привело к скоплению материалов, в которых находится около 170 тонн обогащенного урана, а также десятки тонн радиоактивной пыли.

После аварии над четвертым энергоблоком построили саркофаг из стали и бетона - «Укрытие». Однако он не был герметичным - во время дождей через него в зону аварии попадала вода. Сильные дожди иногда вызывали резкое увеличение количества нейтронов, передает РБК.

В 2016 году над «Укрытием» построили новую оболочку «Арка». Суммарная стоимость этого проекта составила около 2 миллиардов евро. Благодаря «Арке» количество нейтронов в большинстве помещений удалось стабилизировать. Однако сейчас нейтроны стали фиксироваться в других помещениях, в подреакторном помещении 305/2 их выделение за четыре года почти удвоилось. Ученые не исключают, что реакция ускоряется в геометрической прогрессии и может привести к «неконтролируемому выделению ядерной энергии».

Неуправляемая реакция деления может произойти после того, как тепло испарит оставшуюся воду, не исключают ученые. Савельев предупреждает, что любая взрывная реакция может обрушить «Укрытие», и тогда саркофаг наполнится радиоактивной пылью. Такая авария не сравнится по масштабам с чернобыльской катастрофой 1986 года, но все равно несет очевидную опасность окружающей среде.

В Институте проблем безопасности атомных электростанций заявили, что после установки «Арки» в течение более четырех лет наблюдается рост плотности потока нейтронов в одном из подреакторных помещений «Укрытия», но пока установленные пределы безопасности не превышены.

Специалисты ИПБ АЭС еще в 2015 году выдвинули гипотезу, согласно которой после установки «Арки» произойдет увеличение плотности потока нейтронов в результате исключения возможности попадания атмосферных осадков внутрь объекта «Укрытие». Ученые отмечали, что в подреакторном помещении 305/2 есть два переувлажненных скопления ТСМ (топливосодержащие материалы) с повышенной концентрацией делящихся веществ. Потенциально опасным является южное скопление ядерно опасных делящихся материалов - эпицентр формирования лавообразных ТСМ.

До установки «Арки» ТСМ были переувлажнены за счет поступлений влаги от атмосферных осадков и конденсата. После того, как она была установлена, начался процесс испарения и потери влаги лавообразными ТСМ, что и привело к росту плотности потока нейтронов, пояснили в институте.

На ЧАЭС заявили, что в настоящий момент угрозы на объекте нет. «За весь период наблюдений с начала установления арки в проектное положение превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось. В настоящее время показания датчиков во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающийся цепной реакции деления», - подчеркнули на станции. Комментарий ЧАЭС приводит ТАСС.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. На атомной электростанции взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока N 4. Последствия были катастрофическими. Из-за разрушения активной зоны реактора радиоактивному загрязнению подверглось более 200 000 квадратных километров, в основном на Украине, в Белоруссии и России.

Основной причиной взрыва назвали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные работниками четвертого энергоблока.

С 1 по 17 сентября 1986 года предпринимались попытки очистить крышу разрушенного блока от кусков графита. Однако техника выходила из строя из-за высокого уровня радиации, и тогда роботов заменили людьми.

80 вертолетов сбросили в разрушенный энергоблок 6000 тонн цемента, песка, доломита, борной кислоты и других материалов. Туда же было сброшено 2400 тонн свинца, сообщает сайт НБК.