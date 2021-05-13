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Русский театр завершит сезон премьерой спектакля для всей семьи «Алиса»

Русский театр завершит сезон премьерой спектакля для всей семьи «Алиса». ФОТО: Русский театр

24-го мая Русский театр вновь откроет двери для зрителей и уже 27-го мая представит сказочную премьеру – спектакль для всей семьи «Алиса» по книге Льюиса Кэрролла.

Кто из нас не мечтал в детстве отправиться в путешествие по удивительному миру, где все-все-все совсем по-другому?

Режиссер Юлиана Лайкова, художник Хетаг Цаболов, хореограф Ольга Привис и композитор Александр Жеделев создали спектакль, наполненный атмосферой Страны чудес. Даже те, кто давно вырос и забыл о мечтах, смогут поверить в невозможное, отправившись в увлекательное путешествие вместе с главной героиней спектакля Алисой.

В этом путешествии Алисе предстоит многому научиться. Ведь Страна чудес – это головокружительный мир, в котором возможно абсолютно все. В ней фантазии становятся реальностью, разумное кажется чушью, ребенок оказывается вдруг взрослым, а старики превращаются во взбалмошных детей.

В этом сезоне зрители смогут посмотреть спектакль «Алиса» в мае и в июне.

Запланированные на май даты спектаклей переносятся в следующем порядке:

премьерный спектакль с 20.05 переносится на 27.05 в 12:00

с 21.05 переносится на 28.05 в 12:00

с 22.05 переносится на 05.06 в 12:00.

Показы спектакля также пройдут в июне:

1.06, 3.06, 4.06 и 9.06 (начало в 11:00) / 5.06 (начало в 12:00).

29-го мая в Русском театре также состоится показ перенесенного со 2-го мая спектакля «Визит инспектора» в постановке художественного руководителя театра Филиппа Лося.

Все билеты переносятся на новые даты с сохранением мест и не требуют обмена. Если новая дата Вам не подходит, просьба сообщить об этом в кассу театра до 10 июня по электронной почте kassa@veneteater.ee.

NB! На данный момент заполняемость зала не более 200 человек.

Подробнее об обмене и возврате билетов можно узнать на сайте театра.

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