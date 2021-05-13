Суточный прирост новых случаев COVID-19 в странах Балтии пошел на спад

Накануне в странах Балтии было выявлено 2330 случаев COVID-19, 371 из них - в Эстонии, 1230 - в Литве, 729 - в Латвии.

В Эстонии за сутки зафиксировано 300 новых случаев коронавируса, еще двое зараженных скончались, сообщил в четверг Департамент здоровья. С начала пандемии в республике подтверждено 126 364 случая COVID-19, общее число жертв пандемии достигло 1212. Средняя суточная заболеваемость за 14 дней на 100 тыс. человек в Эстонии составила 334 случаев.

В Эстонии в ночь на четверг в интернете началась регистрация на вакцинацию лиц старше 40 лет. По данным департамента здоровья, начавшаяся регистрация привела к перегрузке портала пациентов и замедлению его работы из-за высокой активности желающих вакцинироваться. Расширенная вакцинация населения от коронавируса начнется 17 мая. Для этого с понедельника центры вакцинации будут открыты по всей Эстонии.

В Литве за сутки подтверждено 1136 новых случаев коронавируса, еще семеро зараженных скончались, сообщает агентство BNS со ссылкой на Департамент статистики. Всего в республике зарегистрировано 262 335 случаев COVID-19 и 4 071 летальных исходов. За 14 дней средний уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. жителей Литвы составил 583,9 случая.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что в ближайшее время могут утвердить некоторые технические изменения карантина. "На этой неделе точно нет никаких предложений, все будет зависеть от ситуации, которая будет в ближайшие недели. Пока она стабильная, не удовлетворительная, но стабильная. Количество больных примерно одинаковое, напряжение в больницах Вильнюсского региона сохраняется, хотя оно и немного снизилось. Значит, что пока нет свободы для принятия каких-то послаблений. Может и найдется место для небольших технических изменений", - сказала Шимоните.

В Латвии за сутки подтверждено 689 новых случаев COVID-19, еще 17 инфицированных умерли, сообщает BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний. Общее число зараженных коронавирусом в республике достигло 126 378, число жертв пандемии увеличилось до 2240. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. человек в Латвии составляет 450,4 случая.