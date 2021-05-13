Не все школьники Нарвы в понедельник пойдут в школы: уровень заражения коронавирусом слишком велик
Количество нарвитян, болеющих COVID-19, растет 11-й день подряд, кроме небольшого снижения 9 мая. Сегодня в Нарве состоялось заседание городской кризисной комиссии во главе с мэром, где руководители образования и Департамента здоровья обсудили возвращение детей в школы. Департамент разрабатывает рекомендации для города, решение на их основе будет принято не позднее пятницы, но уже понятно, что к контактному обучению разрешат вернуться не всем классам.