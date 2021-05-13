Не все школьники Нарвы в понедельник пойдут в школы: уровень заражения коронавирусом слишком велик

По данным городской управы, по состоянию на 13 мая болеющих COVID-19 в Нарве - 533 человека. Заболеваемость долгое время снижалась, потом колебалась, но со 2 мая понемногу растет практически непрерывно - за исключением 9 мая, когда было зарегистрировано на пять больных меньше, чем днем ранее.

В Эстонии в среднем ситуация значительно лучше, и правительство разрешило с понедельника вернуть детей в школы.

Руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус рассказала, что вместе с директорами нарвских школ участвовала в четверг в Нарве в заседании городской кризисной комиссии, где обсуждалось возобновление контактного обучения.

“Мы все обсуждали, как пережить это время - всего четыре недели остается до каникул, - сказала Марье Муузикус. - Мы решили, что сейчас я составляю прогноз опасностей, и город примет свои дополнительные меры. Все-таки 100% детей в школы не пойдут, потому что сейчас видно, что заболеваемость в Нарве растет”.

По словам регионального руководителя Департамента здоровья, в Ида-Вирумаа люди заражаются коронавирусом, в основном, на рабочих местах. В семьях случаев передачи вируса даже меньше. Но сейчас отмечены симптомы заболевания у нескольких детей, и, возможно, после получения результатов тестов еще несколько классов в городе отправятся учиться по домам.

“На этой неделе в очень многих школах - в Языковом лицее, в Пяхклимяэской, в Солдинаской, в Кесклиннаской гимназиях, в Ваналиннаской государственной школе - мы должны были и среди тех классов, кто сейчас в школе, отправить часть классов на изоляцию”.

Сейчас контактное обучение разрешено только для начальных классов, а также для выпускных - 9-х и 12-х. Из них, по данным городского Отдела культуры, 12 классов разных школ отправлены на самоизоляцию.

По словам Марье Муузикус, возвращать всех детей в школы сейчас слишком опасно:

“У нас уровень заражения за последние 14 дней - почти тысяча в Нарве, а в Эстонии в целом - 334. Я посмотрела, что за две недели заболеваемость выросла на 46%. Было где-то 360 человек две недели назад, а сейчас уже более 500”.

По словам Марье Муузикус, если сейчас люди чаще подхватывают коронавирус на работе и затем заражают семью, то с открытием школ есть большая опасность, что дети будут активно передавать вирус между семьями.

Она отмечает, что, конечно, нужно будет продолжать безопасные консультации в школах перед выпускными экзаменами для учеников 9-х и 12-х классов, и провести сами экзамены.