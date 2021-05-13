В Великобритании выставили на продажу дом Агаты Кристи

Агата Кристи и ее супруг приобрели дом в Уоллингфорде в 1934 году. В нем Кристи прожила вплоть до смерти в 1976 году. Именно в этом доме были написаны некоторые книги о детективе Эркюле Пуаро и большинство романов о мисс Марпл. На фасаде дома была установлена табличка, посвященная Агате Кристи.