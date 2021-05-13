Чт, 13.05.2021
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В Великобритании выставили на продажу дом Агаты Кристи

Агата Кристи ФОТО: Wikipedia.org

В графстве Оксфордшир, Великобритания, на продажу выставили дом, в котором жила знаменитая писательница Агата Кристи, сообщает Newsru со ссылкой на международное агентство недвижимости Savills. 

«Дом Агаты Кристи - это знаковый объект для Великобритании, настоящий трофей, который с годами будет только прибавлять в цене. Стоимость объекта оценивается в 2,75 млн фунтов стерлингов или 3,2 млн евро», — отметила директор департамента продаж зарубежной недвижимости Savills в России Юлия Овчинникова.

Агата Кристи и ее супруг приобрели дом в Уоллингфорде в 1934 году. В нем Кристи прожила вплоть до смерти в 1976 году. Именно в этом доме были написаны некоторые книги о детективе Эркюле Пуаро и большинство романов о мисс Марпл. На фасаде дома была установлена табличка, посвященная Агате Кристи.

Площадь трехэтажного особняка, построенного в XVII веке, составляет 581 м2. В нем пять спален и четыре гостины. К дому примыкает сад площадью 2 гектара, который спускается к реке Темзе. На территории поместья также расположен гостевой дом с одной спальней. 

Как отмечает Mansion Global, нынешние владельцы поместья Кристи купили его в 2002 году за 1,24 млн фунтов стерлингов. При этом на момент покупки Грегор Кляйнкнехт и Карен Холтерман не знали, что ранее дом принадлежал Агате Кристи.

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