В Великобритании выставили на продажу дом Агаты Кристи
В графстве Оксфордшир, Великобритания, на продажу выставили дом, в котором жила знаменитая писательница Агата Кристи, сообщает Newsru со ссылкой на международное агентство недвижимости Savills.
В графстве Оксфордшир, Великобритания, на продажу выставили дом, в котором жила знаменитая писательница Агата Кристи, сообщает Newsru со ссылкой на международное агентство недвижимости Savills.
«Дом Агаты Кристи - это знаковый объект для Великобритании, настоящий трофей, который с годами будет только прибавлять в цене. Стоимость объекта оценивается в 2,75 млн фунтов стерлингов или 3,2 млн евро», — отметила директор департамента продаж зарубежной недвижимости Savills в России Юлия Овчинникова.
Агата Кристи и ее супруг приобрели дом в Уоллингфорде в 1934 году. В нем Кристи прожила вплоть до смерти в 1976 году. Именно в этом доме были написаны некоторые книги о детективе Эркюле Пуаро и большинство романов о мисс Марпл. На фасаде дома была установлена табличка, посвященная Агате Кристи.
Площадь трехэтажного особняка, построенного в XVII веке, составляет 581 м2. В нем пять спален и четыре гостины. К дому примыкает сад площадью 2 гектара, который спускается к реке Темзе. На территории поместья также расположен гостевой дом с одной спальней.
😮🥸IF WALLS COULD TALK: Winterbrook House, Home to Agatha Christie for 40 Years, for Sale in England’s Oxfordshire https://t.co/dyzL3uRuCI via @MansionGlobal— Nita Prose (@NitaProse) April 18, 2021
Как отмечает Mansion Global, нынешние владельцы поместья Кристи купили его в 2002 году за 1,24 млн фунтов стерлингов. При этом на момент покупки Грегор Кляйнкнехт и Карен Холтерман не знали, что ранее дом принадлежал Агате Кристи.