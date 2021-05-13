31 мая откроются бани, спа и водные центры

С 17 мая вне помещений можно пользоваться банями, СПА, бассейнами, водными центрами в том случае, если количество участников в одной группе не превышает 25 человек. Предельное количество присутствующих не должно превышать 250 человек. Территории под открытым небом могут работать с 6 утра до 22.00.

С 31 мая могут открыться также общественные бани, СПА, водные центры и бассейны, расположенные в помещениях, с учетом того, что помещение не должны быть заполнено больше, чем на 50%, а количество присутствующих не должно превышать 200, при передвижении нужно соблюдать правило 2+2. Принимать посетителей можно с 6 утра до 22.00.