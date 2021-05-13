Картина дня: новый секс-скандал с тренером, сбой в работе Digilugu и эстонские киберпреступники
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 мая.
«Во время последней поездки на автобусе поймала себя на мысли, что меня буквально захлестывает злость от того, что многие — и молодые, и пожилые — перестали носить в общественном транспорте маски. Опасность еще не миновала, но они почему-то уже расслабились», - жалуется жительница Таллинна Марина. Читать далее...
В четверг, 13 мая, Дигитальная регистратура открыла время для вакцинации для людей в возрасте от сорока лет, однако с раннего утра образовались виртуальные очереди. По состоянию на 9:00 желающему зарегистрироваться предстояло занять место в очереди из примерно 4000 человек. Читать далее...
Замена паспорта или ИД-карты в условиях пандемии коронавируса – то еще бюрократическое приключение для проживающих за границей граждан Эстонии. Для проживающих за границей граждан Эстонии, у которых истекает срок действия паспортов и ИД-карт, замена документов в условиях пандемии коронавируса становится прохождением запутанного и не самого увлекательного квеста. Победителями из этой игры выходят самые предприимчивые и активные. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4329 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 300, то есть 6,9% от общего числа. Читать далее...
Правительство в четверг на своем заседании утвердило список мер по смягчению целого ряда ограничений, большинство из которых начнет действовать уже в предстоящий понедельник, 17 мая, а остальные — с 24 и с 31 мая. Читать далее...
Журналисты поинтересовались, зачем было открывать массовую регистрацию, если система не готова, а вакцины еще нет? Кая Каллас объяснила, что при любом решении недовольные всегда найдутся. Читать далее...
Конца безобразным скандалам в эстонском спорте не видно. Едва одна некрасивая история себя изживет, как на поверхность всплывает новая. Наряду с поднявшей огромную волну историей бразильского футбольного тренера Гетулио Аурелио Фредо, позавчера, после заявления Эстонского союза тренеров, разразился скандал вокруг местного волейбольного корифея Раймунда Пунди, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к детям. Читать далее...
Международное расследование привлекло к суду в Соединенных Штатах молодых талантливых сотрудников IT-cектора, проживающих в Эстонии и Литве, которые оказывали услуги международному центру киберпреступности. Читать далее...
Вчера в ходе парламентского инфочаса министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус подтвердила, что правительство не планирует продлевать действие снижения акциза на дизельное топливо до весны следующего года. Читать далее...
Президент Волейбольного союза и вице-председатель Рийгикогу Ханно Певкур (Партия реформ) не сможет поддержать женскую сборную по волейболу на соревнованиях в Минске. В аэропорту выяснилось, что Белоруссия ввела для политика запрет на въезд в страну. Читать далее...
Жаркая летняя погода среды стала причиной девяти серьезных дорожно-транспортных происшествий в разных частях Эстонии, в которых в общей сложности пострадали 11 человек. Читать далее...
Центр надзора за дорожным движением выложил на своей странице в Фейсбуке видео произошедшего в конце августа прошлого года в Таллинне инцидента с участием водителя автомобиля и велосипедиста. По сообщению центра, тот случай привлек большое внимание общественности. На видео видно, как автомобиль, проезжая мимо едущего по обочине велосипедиста, резко берет правее, едва не задевая боком велосипед. Читать далее...
В начале мая компания Tallinna Vesi вновь открыла общественные краны с питьевой водой. Новая точка забора воды появилась в начале прибрежного променада Копли, на улица Сепа. По всему Таллинну установлено в общей сложности девять общественных кранов с питьевой водой. Читать далее...