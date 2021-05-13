Картина дня: новый секс-скандал с тренером, сбой в работе Digilugu и эстонские киберпреступники

Должен ли вакцинированный человек продолжать носить маску? Отвечает Департамент здоровья

«Во время последней поездки на автобусе поймала себя на мысли, что меня буквально захлестывает злость от того, что многие — и молодые, и пожилые — перестали носить в общественном транспорте маски. Опасность еще не миновала, но они почему-то уже расслабились», - жалуется жительница Таллинна Марина. Читать далее...

Дигитальная регистратура не выдержала наплыва желающих записаться на вакцинацию

В четверг, 13 мая, Дигитальная регистратура открыла время для вакцинации для людей в возрасте от сорока лет, однако с раннего утра образовались виртуальные очереди. По состоянию на 9:00 желающему зарегистрироваться предстояло занять место в очереди из примерно 4000 человек. Читать далее...

Как из-за COVID-19 не остаться за границей без документов

Замена паспорта или ИД-карты в условиях пандемии коронавируса – то еще бюрократическое приключение для проживающих за границей граждан Эстонии. Для проживающих за границей граждан Эстонии, у которых истекает срок действия паспортов и ИД-карт, замена документов в условиях пандемии коронавируса становится прохождением запутанного и не самого увлекательного квеста. Победителями из этой игры выходят самые предприимчивые и активные. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 300 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4329 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 300, то есть 6,9% от общего числа. Читать далее...

ОБЗОР 〉 Сегодня правительство утвердило очередное смягчение ограничений

Правительство в четверг на своем заседании утвердило список мер по смягчению целого ряда ограничений, большинство из которых начнет действовать уже в предстоящий понедельник, 17 мая, а остальные — с 24 и с 31 мая. Читать далее...

Правительство: лучше создать ажиотаж сейчас, чем в июне не дождаться никого на вакцинацию

Журналисты поинтересовались, зачем было открывать массовую регистрацию, если система не готова, а вакцины еще нет? Кая Каллас объяснила, что при любом решении недовольные всегда найдутся. Читать далее...

Грязное белье покойного вытащили на свет божий

Конца безобразным скандалам в эстонском спорте не видно. Едва одна некрасивая история себя изживет, как на поверхность всплывает новая. Наряду с поднявшей огромную волну историей бразильского футбольного тренера Гетулио Аурелио Фредо, позавчера, после заявления Эстонского союза тренеров, разразился скандал вокруг местного волейбольного корифея Раймунда Пунди, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к детям. Читать далее...

Талантливые эстонские IT-специалисты продавали услуги международным киберпреступникам

Международное расследование привлекло к суду в Соединенных Штатах молодых талантливых сотрудников IT-cектора, проживающих в Эстонии и Литве, которые оказывали услуги международному центру киберпреступности. Читать далее...

Министр финансов обещает подорожание автомобильного топлива

Вчера в ходе парламентского инфочаса министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус подтвердила, что правительство не планирует продлевать действие снижения акциза на дизельное топливо до весны следующего года. Читать далее...

Ханно Певкуру запрещен въезд в Белоруссию

Президент Волейбольного союза и вице-председатель Рийгикогу Ханно Певкур (Партия реформ) не сможет поддержать женскую сборную по волейболу на соревнованиях в Минске. В аэропорту выяснилось, что Белоруссия ввела для политика запрет на въезд в страну. Читать далее...

Неудачный день для велосипедистов и не только: в девяти ДТП пострадали 11 человек

Жаркая летняя погода среды стала причиной девяти серьезных дорожно-транспортных происшествий в разных частях Эстонии, в которых в общей сложности пострадали 11 человек. Читать далее...

ВИДЕО 〉 "Дорогу для кого построили?!": пытавшемуся сбить велосипедиста водителю вынесено строгое наказание

Центр надзора за дорожным движением выложил на своей странице в Фейсбуке видео произошедшего в конце августа прошлого года в Таллинне инцидента с участием водителя автомобиля и велосипедиста. По сообщению центра, тот случай привлек большое внимание общественности. На видео видно, как автомобиль, проезжая мимо едущего по обочине велосипедиста, резко берет правее, едва не задевая боком велосипед. Читать далее...

Интерактивная карта: где в Таллинне открылись бесплатные краны с питьевой водой