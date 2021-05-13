Картина дня: скандал с участием Ратаса, сбой в работе Digilugu и эстонские киберпреступники
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 мая.
Вчера Eesti Ekspress писал, что Юри Ратас на посту министра часто путал собственный кошелек с кошельком партии и государства. Как Юри Ратас сам прокомментирует расходы за счет народных денег? Например, как, согласно одному счету, две 0,7-литровые бутылки джина Normindia, которые были куплены в машину, связанны с государственным управлением? Читать далее...
Глава коммуникационного бюро правительства Ээро Раун подтвердил Postimees, что статья бюджета о представительских расходах, которая появилась при нахождении на посту премьер-министра Юри Ратаса, к настоящему моменту, когда правительство возглавила Кая Каллас, в ее прежнем виде исчезла. Читать далее...
В четверг, 13 мая, Дигитальная регистратура открыла время для вакцинации для людей в возрасте от сорока лет, однако с раннего утра образовались виртуальные очереди. По состоянию на 9:00 желающему зарегистрироваться предстояло занять место в очереди из примерно 4000 человек. Читать далее...
Журналисты поинтересовались, зачем было открывать массовую регистрацию, если система не готова, а вакцины еще нет? Кая Каллас объяснила, что при любом решении недовольные всегда найдутся. Читать далее...
Замена паспорта или ИД-карты в условиях пандемии коронавируса – то еще бюрократическое приключение для проживающих за границей граждан Эстонии. Для проживающих за границей граждан Эстонии, у которых истекает срок действия паспортов и ИД-карт, замена документов в условиях пандемии коронавируса становится прохождением запутанного и не самого увлекательного квеста. Победителями из этой игры выходят самые предприимчивые и активные. Читать далее...
Международное расследование привлекло к суду в Соединенных Штатах молодых талантливых сотрудников IT-cектора, проживающих в Эстонии и Литве, которые оказывали услуги международному центру киберпреступности. Читать далее...
«Во время последней поездки на автобусе поймала себя на мысли, что меня буквально захлестывает злость от того, что многие — и молодые, и пожилые — перестали носить в общественном транспорте маски. Опасность еще не миновала, но они почему-то уже расслабились», - жалуется жительница Таллинна Марина. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4329 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 300, то есть 6,9% от общего числа. Читать далее...
Правительство в четверг на своем заседании утвердило список мер по смягчению целого ряда ограничений, большинство из которых начнет действовать уже в предстоящий понедельник, 17 мая, а остальные — с 24 и с 31 мая. Читать далее...
Конца безобразным скандалам в эстонском спорте не видно. Едва одна некрасивая история себя изживет, как на поверхность всплывает новая. Наряду с поднявшей огромную волну историей бразильского футбольного тренера Гетулио Аурелио Фредо, позавчера, после заявления Эстонского союза тренеров, разразился скандал вокруг местного волейбольного корифея Раймунда Пунди, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к детям. Читать далее...
Вчера в ходе парламентского инфочаса министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус подтвердила, что правительство не планирует продлевать действие снижения акциза на дизельное топливо до весны следующего года. Читать далее...
Президент Волейбольного союза и вице-председатель Рийгикогу Ханно Певкур (Партия реформ) не сможет поддержать женскую сборную по волейболу на соревнованиях в Минске. В аэропорту выяснилось, что Белоруссия ввела для политика запрет на въезд в страну. Читать далее...
Жаркая летняя погода среды стала причиной девяти серьезных дорожно-транспортных происшествий в разных частях Эстонии, в которых в общей сложности пострадали 11 человек. Читать далее...
Центр надзора за дорожным движением выложил на своей странице в Фейсбуке видео произошедшего в конце августа прошлого года в Таллинне инцидента с участием водителя автомобиля и велосипедиста. По сообщению центра, тот случай привлек большое внимание общественности. На видео видно, как автомобиль, проезжая мимо едущего по обочине велосипедиста, резко берет правее, едва не задевая боком велосипед. Читать далее...
В начале мая компания Tallinna Vesi вновь открыла общественные краны с питьевой водой. Новая точка забора воды появилась в начале прибрежного променада Копли, на улица Сепа. По всему Таллинну установлено в общей сложности девять общественных кранов с питьевой водой. Читать далее...
19-летний Ильназ Галявиев, устроивший массовый расстрел в казанской гимназии N175, подтвердил, что действовал один, сообщает Life Shot, в Telegram-канале которого опубликованы выдержки из допроса арестованного убийцы. Читать далее...
Посольство Белоруссии отметило в четверг, комментируя запрет на въезд в Минск президенту Волейбольного союза и вице-спикеру Рийгикогу Ханно Певкуру, что соответствующие списки не являются публично доступной информацией. Читать далее...
Сегодня лодка с тремя людьми перевернулась в непосредственной близости от природного центра Эмайыги-Суурсоо в Тартумаа. Один мужчина, который, по всей видимости, остался под лодкой, утонул. Остальных пострадавших спасатели доставили на берег живыми. Ни на ком из мужчин не было спасательного жилета, что является обязательным условием безопасности на воде. Читать далее...
14 февраля 69-летний Эдуард, проживающий в Вильянди, почувствовал себя плохо. Эдуард боролся с тяжелой формой рака легких в течение 20 лет. По словам жены, в легких Эдуарда внезапно стало выделяться много слизи. Однако продолжительный кашель становился для Эдуарда все изнурительнее, и ситуация стала критической. Читать далее...