Картина дня: скандал с участием Ратаса, сбой в работе Digilugu и эстонские киберпреступники

Вчера Eesti Ekspress писал, что Юри Ратас на посту министра часто путал собственный кошелек с кошельком партии и государства. Как Юри Ратас сам прокомментирует расходы за счет народных денег? Например, как, согласно одному счету, две 0,7-литровые бутылки джина Normindia, которые были куплены в машину, связанны с государственным управлением? Читать далее...

Скандальная статья бюджета появилась и исчезла вместе с Ратасом

Глава коммуникационного бюро правительства Ээро Раун подтвердил Postimees, что статья бюджета о представительских расходах, которая появилась при нахождении на посту премьер-министра Юри Ратаса, к настоящему моменту, когда правительство возглавила Кая Каллас, в ее прежнем виде исчезла. Читать далее...

Дигитальная регистратура не выдержала наплыва желающих записаться на вакцинацию

В четверг, 13 мая, Дигитальная регистратура открыла время для вакцинации для людей в возрасте от сорока лет, однако с раннего утра образовались виртуальные очереди. По состоянию на 9:00 желающему зарегистрироваться предстояло занять место в очереди из примерно 4000 человек. Читать далее...

Правительство: лучше создать ажиотаж сейчас, чем в июне не дождаться никого на вакцинацию

Журналисты поинтересовались, зачем было открывать массовую регистрацию, если система не готова, а вакцины еще нет? Кая Каллас объяснила, что при любом решении недовольные всегда найдутся. Читать далее...

Как из-за COVID-19 не остаться за границей без документов

Замена паспорта или ИД-карты в условиях пандемии коронавируса – то еще бюрократическое приключение для проживающих за границей граждан Эстонии. Для проживающих за границей граждан Эстонии, у которых истекает срок действия паспортов и ИД-карт, замена документов в условиях пандемии коронавируса становится прохождением запутанного и не самого увлекательного квеста. Победителями из этой игры выходят самые предприимчивые и активные. Читать далее...

Талантливые эстонские IT-специалисты продавали услуги международным киберпреступникам

Международное расследование привлекло к суду в Соединенных Штатах молодых талантливых сотрудников IT-cектора, проживающих в Эстонии и Литве, которые оказывали услуги международному центру киберпреступности. Читать далее...