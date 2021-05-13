Маарду обеспечит потерявших в коронакризис работу людей продовольственной помощью

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, коронакризис повлиял на финансовую ситуацию во многих маардуских семьях, и горуправа считает необходимым вновь подставить им плечо в трудный момент. «Продовольственная помощь оказывается людям по необходимости. Она предназначена, в первую очередь, тем, кто больше всего пострадал от кризиса - кто потерял работу и чьи доходы значительно снизились. Продовольственный пакет содержит необходимые для приготовления еды продукты, которые помогут семье накрыть стол», - объяснил мэр. «Продовольственную помощь начнем выдавать зарегистрированным в Маарду людям на основании их заявлений», - добавил он.

Заявление на получение помощи можно подавать в отдел социальной помощи по понедельникам и средам с 9.00 до 12.00 и 14.00 до 16.30, по четвергам с 9.00 до 12.00.

Ходатайство со своей электронной подписью также можно отправить на почту: linnavalitsus@maardu.ee. Бланк заявления находится по ссылке https://bit.ly/3yaEopM

Людям сообщат по телефону или по электронной почте где и как забрать пакет.