С понедельника носить маски в школах не обязательно

«Министерство советует носить маски/визоры, но, согласно постановлению правительства, обязанностью это больше не является», - сказала министр образования и науки Лийна Керсна.

Сейчас пока действует постановление правительства, согласно которому люди старше 12 лет должны носить маски в закрытых помещениях, в том числе, в зданиях школ.