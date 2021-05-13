С понедельника носить маски в школах не обязательно
Согласно распоряжению, одобренному правительством в четверг, с понедельника, 17 мая, в зданиях школ больше не нужно носить маски, сообщил ERR.
Согласно распоряжению, одобренному правительством в четверг, с понедельника, 17 мая, в зданиях школ больше не нужно носить маски, сообщил ERR.
«Министерство советует носить маски/визоры, но, согласно постановлению правительства, обязанностью это больше не является», - сказала министр образования и науки Лийна Керсна.
Сейчас пока действует постановление правительства, согласно которому люди старше 12 лет должны носить маски в закрытых помещениях, в том числе, в зданиях школ.