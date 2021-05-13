Таллинн наградит лучших молодых спортсменов

При назначении пособия лучшего молодого спортсмена учитывалось число участников соревнований по данному виду спорта или в категории, и место, занятое претендентом. Также комиссия брала в расчет массовость и популярность вида спорта как в Эстонии, так и в международном масштабе, количество государств, представители которых участвовали в соревнованиях, входит ли данный вид спорта в число олимпийских или приоритетных в Таллинне. При назначении пособия комиссия берет за основу спортивные результаты, достигнутые в предшествующем подаче ходатайства календарном году.

В текущем году комиссия при назначении стипендий приняла во внимание и обусловленные пандемией обстоятельства, вследствие которых многие спортсмены не смогли участвовать в титульных соревнованиях, и приняла решение назначить всем представленным к награде спортсменам стипендию в размере 500 евро вне зависимости от результата соревнований, и поддержать спортивную команду в объеме 2000 евро.