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Таллинн наградит лучших молодых спортсменов

Таллиннская мэрия. Иллюстративное фото. ФОТО: Тоомас Хуйк

В преддверии Дня Таллинна, 14 мая, в 14.00 лучших молодых спортсменов столицы и их тренеров будут чествовать вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и бывший профессиональный борец сумо Кайдо Хёвельсон.

При назначении пособия лучшего молодого спортсмена учитывалось число участников соревнований по данному виду спорта или в категории, и место, занятое претендентом. Также комиссия брала в расчет массовость и популярность вида спорта как в Эстонии, так и в международном масштабе, количество государств, представители которых участвовали в соревнованиях, входит ли данный вид спорта в число олимпийских или приоритетных в Таллинне. При назначении пособия комиссия берет за основу спортивные результаты, достигнутые в предшествующем подаче ходатайства календарном году.

В текущем году комиссия при назначении стипендий приняла во внимание и обусловленные пандемией обстоятельства, вследствие которых многие спортсмены не смогли участвовать в титульных соревнованиях, и приняла решение назначить всем представленным к награде спортсменам стипендию в размере 500 евро вне зависимости от результата соревнований, и поддержать спортивную команду в объеме 2000 евро.

Таллиннский департамент культуры и спорта организует торжественное мероприятие уже в девятый раз. Впервые награждение молодых спортсменов состоялось в 2013 году. С учетом действующих ограничений в этом году мероприятие пройдет на открытой территории Ныммеского спортивного центра (ул. Кюльмаллика, 15a). На месте будет соблюдаться принцип рассредоточения, участников попросят использовать средства личной защиты.

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