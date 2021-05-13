Правительство поддержало присоединение к новому соглашению Pfizer/BioNTech
На сегодняшнем заседании члены кабинета правительства поддержали предложение министра здоровья и труда Танеля Кийка о присоединении к новому соглашению производителя вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech. В соответствии с договором до 2024 года Эстония подает заявку на получение 2,6 миллиона доз вакцины от COVID-19. Новое соглашение также включает необходимые улучшения вакцины для защиты от возможных новых штаммов коронавируса.