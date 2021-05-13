Правительство поддержало присоединение к новому соглашению Pfizer/BioNTech

«В настоящее время каждый третий взрослый житель Эстонии защищен от COVID-19 хотя бы одной дозой вакцины. Действующие ограничения, ответственное поведение и забота о своем здоровье жителей Эстонии и широкомасштабная вакцинация помогли снизить нагрузку на больницы и смертность, вызванную этим заболеванием, а также сократить распространение вируса. В то же время уровень заражения во многих странах продолжает расти, и риск распространения вируса не исчез. Широкое распространение вируса в некоторых странах может способствовать появлению новых штаммов, и без строгих ограничений очень сложно предотвратить их попадание в Эстонию. Среди прочего новое соглашение предоставит нам доступ к вакцинам, адаптированным против новых потенциальных штаммов вируса», – сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Новое соглашение между Европейской Комиссией и производителем вакцин Pfizer/BioNTech предоставит Европейскому союзу в общей сложности 900 миллионов доз вакцины. Соглашение включает, среди прочего, адаптацию вакцины для защиты от возможных новых штаммов коронавируса и вакцины, подходящие для вакцинации детей. Первые поставки вакцин будут разрешены в соответствии с новым соглашением с декабря этого года, но большинство поставок ожидается в ближайшие годы.

«Чтобы предотвратить необходимость введения новых ограничений из-за возможного появления третьей волны коронавируса, наша цель – достичь не менее 70% охвата вакцинацией взрослого населения до начала осеннего сезона распространения вируса. В долгосрочной перспективе Эстония сможет внести свой вклад в предотвращение распространения вируса и появления новых штаммов на глобальном уровне, пожертвовав вакцины другим странам», – добавил министр Танель Кийк.

В рамках основных и дополнительных соглашений, ранее заключенных между Европейской комиссией и производителем вакцины Pfizer/BioNTech, Эстония может получить в общей сложности около 1,2 миллиона доз вакцины от COVID-19, что позволит вакцинировать 623 480 человек.

Общий портфель вакцин Европейского союза включает вакцины от восьми производителей вакцин (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac, Sanofi, Novavax, Valneva). На данный момент Эстония присоединилась к совместным закупкам пяти вакцин: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac. Эстония может закупить в общей сложности 4 761 894 доз вакцины для 2 530 948 человек из общего портфеля вакцин ЕС.

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии было сделано более 550 000 прививок, 385 293 человека были вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины, а 168 523 человека прошли полный курс вакцинации. В настоящее время охват взрослых вакцинацией от COVID-19 в Эстонии составляет почти 36%.