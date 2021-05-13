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Евросоюз считает, что Россия пытается поглотить непризнанные "народные республики" на востоке Украины - таково содержание попавшего в прессу документа. Кремль заявил, что Россия никогда никого не поглощала.

Евросоюз считает, что Россия пытается поглотить непризнанные "народные республики" на востоке Украины - таково содержание попавшего в прессу документа. Кремль, отвергая эти подозрения, заявил, что Россия никогда никого не поглощала.

Как сообщает агентство Блумберг, в докладной записке, которую на этой неделе обсудили послы стран ЕС в Брюсселе, говорится, что Кремль, раздавая российские паспорта и организуя незаконные выборы в непризнанных ДНР и ЛНР, старается де-факто интегрировать эти территории с Россией.

В документе говорится, что внешнеполитическое ведомство ЕС, Европейская служба внешних связей, подготовит доклад на эту тему. Дискуссия о стратегии отношений с Россией запланирована на саммите ЕС, который пройдет 24-25 мая.

В докладной записке ЕС, согласно пересказу агентства Блумберг, предложены несколько направлений, на которых Евросоюз может помочь Украине в ее противостоянии с Россией.

Авторы документа, в частности, предлагают увеличить помощь на борьбу с кибератаками и дезинформацией, помочь в уменьшении энергетической зависимости Украины от России, а также как-то усовершенствовать общевропейскую политику распознания и непризнания российских паспортов, выданных в Крыму и ДНР-ЛНР.

По сведениям агентства Блумберг, во время обсуждения этого документа во вторник мнения среди послов стран ЕС разделились: одна часть поддержала предложения, другая считает, что Евросоюзу, помимо прочего, нужно настойчивее требовать от самой Украины, чтобы она проводила реформы и боролась с коррупцией.

Никогда такого не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на новость о документе ЕС сказал, что Россия не собирается присоединять Донбасс.

"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", - цитирует Пескова Интерфакс.

Очень многие политики и политобозреватели, в том числе критически относящиеся к российской политике, в части Донбасса согласны с Песковым. Все эти годы, что стороны пытаются заставить друг друга выполнять Минские соглашения о мире в Донбассе, они пишут и говорят, что России было бы выгоднее оставить ДНР-ЛНР в составе Украины как инструмент раскола и влияния на политику Киева.

В последние полтора месяца ситуация на границах Украины и России, а также на линии фронта в Донбассе и разделительной линии между Украиной и Крымом стала заметно напряженнее: Россия, по оценкам специалистов, стянула на эти границы около 100 тысяч солдат, а в российских СМИ валом пошли заявления о "провокациях украинцев" и возможной войне с ними.

Западные лидеры резко отреагировали на это обострение, некоторые из них поговорили по телефону с президентом Владимиром Путиным, после чего министр обороны России распорядился отвести войска. Правда, как сообщают эксперты, большая их часть пока никуда не ушла.

Ускоренная паспортизация

Россия уже давно выдает паспорта жителям ДНР-ЛНР в упрощенном порядке. Накануне уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские власти ускорили выдачу паспортов.

Указ об упрощенном порядке выдачи паспортов жителям востока Украины президент России подписал весной 2019 года.

В начале мая этого года МВД России объявило, что российское гражданство получили уже 527 тысяч жителей, как сказано в пресс-релизе МВД, "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

В начале апреля замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сказал, что Россия в случае обострения конфликта будет защищать своих граждан в Донбассе.

"Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту", - цитировала Козака российская пресса.

Ошибка друзей

В начале мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Радио Свобода", что хотел бы от Евросоюза и Запада в целом более жесткой реакции на раздачу российских паспортов жителям Донбасса.