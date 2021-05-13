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  • Скорбящая жена больного раком подозревает, что ее мужу вовремя не оказали помощь из-за подозрения на коронавирус

Скорбящая жена больного раком подозревает, что ее мужу вовремя не оказали помощь из-за подозрения на коронавирус
«Я отправила его в больницу для спасения, а не на эвтаназию»

Главное здание Вильяндиской больницы. ФОТО: Elmo Riig/Sakala/Scanpix

14 февраля 69-летний Эдуард, проживающий в Вильянди, почувствовал себя плохо. Эдуард боролся с тяжелой формой рака легких в течение 20 лет. По словам жены, в легких Эдуарда внезапно стало выделяться много слизи. Однако продолжительный кашель становился для Эдуарда все изнурительнее, и ситуация стала критической, пишет Postimees.

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Супруга Эдуарда (имя редакции известно) старалась сделать все, что от нее зависело, чтобы улучшить его состояние: массировала грудь, ставила банки и делала водочный компресс. Несмотря на все усилия, Эдуард с трудом откашливал слизь, и через несколько часов ему стало все труднее и труднее это делать.

Супруга по-прежнему искала решения и позвонила на консультационный номер семейного врача, где ей посоветовали отвезти мужа в больницу. После этого женщина сделала новый звонок, на этот раз на номер 112.

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