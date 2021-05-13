Скорбящая жена больного раком подозревает, что ее мужу вовремя не оказали помощь из-за подозрения на коронавирус«Я отправила его в больницу для спасения, а не на эвтаназию»
14 февраля 69-летний Эдуард, проживающий в Вильянди, почувствовал себя плохо. Эдуард боролся с тяжелой формой рака легких в течение 20 лет. По словам жены, в легких Эдуарда внезапно стало выделяться много слизи. Однако продолжительный кашель становился для Эдуарда все изнурительнее, и ситуация стала критической, пишет Postimees.