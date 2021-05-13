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27-летний канадский миллиардер Виталик Бутерин подарил Индии больше миллиарда долларов на борьбу с ковидом, врачи обсуждают, влияет и прививка на менструацию - но говорят, что беспокоиться не о чем, а Сан-Марино решило прививать иностранных туристов российским "Спутником" - за деньги.

Виталик Бутерин. ФОТО: Getty Images

27-летний канадский миллиардер Виталик Бутерин подарил Индии больше миллиарда долларов на борьбу с ковидом; врачи обсуждают, влияет и прививка на менструацию - но говорят, что беспокоиться не о чем, а власти Сан-Марино решили прививать иностранных туристов российским "Спутником" - за деньги.

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Влияют ли прививки на менструацию? Возможно, но это не страшно

Врачи, антропологи и представители других профессий со всего мира обсуждают, вызывают ли прививки от ковида более тяжелую и болезненную менструацию.

Как рассказывает Би-би-си, дискуссия началась с того, что американский медик и антрополог доктор Кейт Клэнси рассказала в "Твиттере" о необычно тяжелой менструации, которая случилась у нее после прививки вакциной Moderna.

На ее твит откликнулись рассказами о похожих случаях десятки женщин - и доктор Клэнси вместе с коллегой, доктором Кэтрин Ли, решила провести исследование и задокументировать все эти случаи.

Доктор Виктория Мейл из Имперского колледжа Лондона сказала Би-би-си, что о кровотечении после прививки сообщали даже женщины в возрасте после климакса и пациентки, которые принимают гормональные препараты, чтобы прекратить менструации.

Пока что-либо утверждать о побочном влиянии прививок от ковида на менструацию нельзя: дело нуждается в серьезном исследовании.

Но, как объяснили Би-би-си специалисты-медики, если такая связь обнаружится, в этом не будет ничего удивительного - и ничего страшного.

Дело в том, что слизистая внутренняя оболочка матки, эндометрий, который сменяется при месячных, является частью имунной системы женского организма.

"Прививка, естественно, вызывает иммунную химическую реакцию в организме - в этом и состоит ее задача. Вполне возможно, что и эндометрий в каких-то случаях реагирует на эти иммунные сигналы", - полагает доктор Мейл.

Вакцинация в Бухаресте. ФОТО: EPA

Это, однако, не означает, что прививки могут привести к выкидышу, например. Во время беременности матка и плод защищены другими механизмами.

Кроме реакции эндометрия, на менструальный цикл после прививки может повлиять и реакция организма на воспаление, мнимое или реальное. Прививки как раз вызывают такую реакцию.

Эффект смешения прививок

Медики из Оксфордского университета в сотрудничестве с коллегами из других исследовательских и медицинских учреждений обнаружили, что у взрослых, привитых двумя разными вакцинами, AstraZeneca и Pfizer, похоже, чаще возникают неприятные побочные эффекты - лихорадка, головная боль и боль в мышцах.

Ученые подчеркивают, что эти побочные последствия все равно быстро проходят и опасности не представляют.

Как сообщает корреспондент Би-би-си, цель начатого в феврале исследования была другой: тогда уже обнаружилось, что британско-шведская AstraZeneca не успевает произвести заказанные ей сотни миллионов доз вакцины, и ученые решили уточнить, насколько сильный иммунитет, в том числе защиту от новых штаммов, даст комбинация из прививок AstraZeneca и Pfizer.

Медики набрали группу из 830 добровольцев старше 50 лет и приступили к исследованиям.

Окончательные результаты исследования будут обнародованы в июне, но уже сейчас в журнале Lancet появились предварительные выводы - и, согласно этим выводам, неприятные последствия у тех, кто привит двумя вакцинами в одном или другом порядке, проявляются гораздо чаще, чем у тех, кто получил две дозы одной вакцины.

Так, например, скачки температуры у привитых только AstraZeneca были только в 10% случаев, у привитых только Pfizer - в 20% случаев, у привитых сначала AstraZeneca, а потом Pfizer - примерно в каждом третьем случае, а у привитых сначала Pfizer, а потом AstraZeneca - в 40% случаев.

В апреле ученые расширили исследование, добавив в комбинации вакцины Moderna и Novavax и набрав еще тысячу добровольцев.

Миллиард в криптовалюте - на борьбу с ковидом

27-летний канадский миллиардер российского происхождения, один из создателей криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал 1,2 млрд долларов индийскому фонду борьбы с ковидом.

Как сообщает журнал Forbes, 12 мая Бутерин перечислил 50 триллионов криптомонет SHIB текущей стоимостью 1,2 млрд долларов США фонду India Covid Relief Fund, созданному индийским предпринимателем в области инфотехнологий Сандипом Наилвалом.

Одновременно Бутерин послал пожертвования в других криптовалютах стоимостью почти в полмиллиарда долларов нескольким другим организациям, связанным с криптовалютами и инфотехнологиями, но не с борьбой с пандемией.

Как отмечает Forbes, из-за самого факта таких огромных пожертвований Бутерина их адресаты в итоге могут получить намного меньше реальных денег, чем было отправлено.

Дело в том, что после этих переводов цена криптовалют, которые использовал Бутерин, упала на рынке на 36-65%.

Виталик Бутерин родился в России, но еще ребенком был увезен родителями в Канаду. Он - самый молодой из известных миллиардеров - создателей криптовалют.

"Спутник" по 50 евро

Карликовое государство Сан-Марино решило прививать иностранных туристов российской вакциной "Спутник", взимая за это 50 евро.

Министр здравоохранения Сан-Марино Роберто Чьяватто объявил 12 мая на пресс-конференции, что привиться обеими дозами "Спутника" сможет любой иностранец, который забронирует гостиницу минимум на трое суток, а потом вернется через три или четыре недели за второй прививкой.

Эта программа начнет действовать с понедельника, 17 мая. Крохотное Сан-Марино с населением в 33 тыс человек в доковидное время посещали по два миллиона туристов в год, и при помощи этой программы власти этого окруженного итальянской территорией мини-государства надеются побыстрее вернуть хотя бы часть этого потока гостей.

Сан-Марино. ФОТО: Getty Images

"Это реальная возможность завлечь людей туризмом такого рода, о каком мы раньше и представить себе не могли", - сказал министр иностранных дел Сан-Марино Лука Беччари.

Сан-Марино формально не входит в Евросоюз, и это одна из всего нескольких европейских стран, закупивших российскую вакцину.