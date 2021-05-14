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  • Нетрезвый мужчина упал с велосипеда и умер

Нетрезвый мужчина упал с велосипеда и умер

Свеча. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В четверг, 13 мая, в Пярнумаа произошло ДТП с участием велосипедиста, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место в поселке Хядемеэсте, где 56-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением и упал с велосипеда.

В полиции уточнили, что по пострадавший скончался на месте происшествия.

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