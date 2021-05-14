Нетрезвый мужчина упал с велосипеда и умер
В четверг, 13 мая, в Пярнумаа произошло ДТП с участием велосипедиста, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В четверг, 13 мая, в Пярнумаа произошло ДТП с участием велосипедиста, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место в поселке Хядемеэсте, где 56-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением и упал с велосипеда.
В полиции уточнили, что по пострадавший скончался на месте происшествия.