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Байден обвинил российских хакеров в атаке на топливопровод Colonial Pipeline

Президент США Джо Байден. ФОТО: Pool/AFP

Президент США Джо Байден заявил, что хакеры, осуществившие атаку на крупнейший топливопровод в США, по всей вероятности, живут в России.

"У нас есть веские основания полагать, что преступники, которые совершили нападение, проживают в России. Это произошло именно оттуда", - заявил Байден в четверг, 13 мая. При этом он отметил, что не считает, что с нападением связаны российские власти, пишет DW.

Спецслужбы США подозревают в осуществленной 8 мая атаке на трубопровод Colonial Pipeline, из-за которого сразу в нескольких штатах на восточном побережье возникли ощутимые перебои с бензином, группировку DarkSide. Хакеры использовали вредоносные программы, шифрующие данные в компьютерах, и потребовали выкуп за расшифровку. Представители Colonial Pipeline так и не сообщили, какую сумму от них требовали и были ли выплачены деньги. Однако агентство Bloomberg сообщило, что оператор топливопровода заплатил хакерам около 5 миллионов долларов за ключ, который должен был помочь устранить последствия нападения. Байден отказался комментировать информацию об этих выплатах.

Топливопровод Colonial Pipeline запущен, но восстановление продолжается

В данный момент трубопровод вновь запущен, однако восстановительные работы продолжаются, и, по словам Байдена, не стоит рассчитывать на "мгновенный эффект". Ситуация с поставками придет в норму в течение нескольких дней.

Colonial Pipeline ежедневно прокачивает более 2,5 млн баррелей нефтепродуктов в восточные и южные штаты с нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива по трубам общей длиной 8850 км. Фирма обеспечивает около половины поставок горючего на восточное побережье Соединенных Штатов.

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