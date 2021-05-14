Пт, 14.05.2021
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Долги прощают. Не совсем бесплатно

Теперь долги будут душить чуть меньше. ФОТО: Timo Arbeiter/Valgamaalane/Scanpix

С 5 апреля 2021 года тысячи жителей Эстонии получили право навсегда избавиться от многолетних долгов. Списать можно основную сумму, но судебному исполнителю все-таки придется заплатить.

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Второе масштабное изменение Закона об основной части гражданского кодекса, вступившее в силу 1 апреля 2021 года, избавляет человека от необходимости полжизни видеть свое имя у позорного столба должников. На данный момент речь идет о почти 85 000 дел, начатых судебными исполнителями. Окно открылось, прежде всего, для долгов, возникших в период с 2001 по 5 апреля 2011 года. Избавиться от долга можно раз и навсегда, правда, не совсем бесплатно.

Что можно сделать, чтобы избавиться от долга, висящего на человеке как минимум десять лет, а сейчас и больше. Самое первое и самое главное требование заключается в том, что человек должен сам проявить инициативу. Судебные исполнители завалены делами и не будут, да и не обязаны пересматривать свои дела и связываться с должниками, чтобы сообщить им о возникшей возможности начать жизнь без долгового бремени. Каждый знает о своих обязанностях и должен сам начать действовать, чтобы их уменьшить.

И вот вы созрели и полны решимости. Первое действие — определение судебного исполнителя. Сейчас речь идет о достаточно давних долгах, поэтому может получиться, что имя судебного исполнителя, в руках которого находится ваше исполнительное дело, вы забыли или даже не знаете: судебный исполнитель за двадцать лет мог уйти с работы, но обязательно передал дело кому-то из коллег. Выяснить, кто занимается вашим долгом, можно в поисковой системе сайта Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих (kpkoda.ee). Если самостоятельно разобраться не получается, можно обратиться непосредственно в палату с дигитально подписанным ходатайством, и вам сообщат имя и контактные данные искомого судебного исполнителя.

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