Долги прощают. Не совсем бесплатно

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Второе масштабное изменение Закона об основной части гражданского кодекса, вступившее в силу 1 апреля 2021 года, избавляет человека от необходимости полжизни видеть свое имя у позорного столба должников. На данный момент речь идет о почти 85 000 дел, начатых судебными исполнителями. Окно открылось, прежде всего, для долгов, возникших в период с 2001 по 5 апреля 2011 года. Избавиться от долга можно раз и навсегда, правда, не совсем бесплатно.

Что можно сделать, чтобы избавиться от долга, висящего на человеке как минимум десять лет, а сейчас и больше. Самое первое и самое главное требование заключается в том, что человек должен сам проявить инициативу. Судебные исполнители завалены делами и не будут, да и не обязаны пересматривать свои дела и связываться с должниками, чтобы сообщить им о возникшей возможности начать жизнь без долгового бремени. Каждый знает о своих обязанностях и должен сам начать действовать, чтобы их уменьшить.