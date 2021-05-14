Руководитель спа-отеля: новые ограничения жестче прошлогодних
По решению правительства с 31 мая сауны, спа, бассейны и водные центры снова смогут принимать посетителей, но с определенными ограничениями, пишет Rus.ERR.
По решению правительства с 31 мая сауны, спа, бассейны и водные центры снова смогут принимать посетителей, но с определенными ограничениями, пишет Rus.ERR.
Помещения вышеперечисленных заведений должны быть заполнены на 50%, и одновременно в помещении не могут находиться более двухсот человек.
По оценке руководителя пярнуского спа-отеля и аквапарка Tervise Paradiis Яана Ратника, это означает, что к крупным спа будут применяться более строгие ограничения, чем действовавшие летом прошлого года: "Если прошлым летом деятельность саун, аквапарков и водных центров была ограничена 50-процентной заполняемостью, то теперь ограничение составляет 200 человек. Это означает, что в более крупных водных центрах допустимая заполнямемость будет значительно меньше 50%. Например, Tervise Paradiis вмещает 700 человек, а мы сможем работать менее чем на треть от своей максимальной заполняемости", - сказал Ратник "Актуальной камере".