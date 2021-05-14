Генсек ООН призвал Израиль и палестинцев прекратить обстрелы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и палестинцев к незамедлительной деэскалации вооруженного конфликта в секторе Газа, пишет DW.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и палестинцев к незамедлительной деэскалации вооруженного конфликта в секторе Газа, пишет DW.
"Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Погибло уже слишком много ни в чем не повинных мирных жителей. Этот конфликт может привести лишь к усилению радикализации и экстремизма во всем регионе", - написал он в своем микроблоге в Twitter в ночь на пятницу, 14 мая.
Израиль тем временем отклонил предложение Египта об установлении гуманитарного перемирия в конфликте с палестинцами. "Египетская делегация по вопросам безопасности покинула Тель-Авив после начала Израилем крупной военной операции", - сообщил телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на информированные источники.
По сведениям источников, Египет предложил Израилю заключить при его посредничестве соглашение с палестинцами о прекращении огня в гуманитарных целях сроком на один год. При этом представители Каира обещали взять на себя координацию этого процесса.
Со своей стороны США заявили, что Израиль имеет право на самооборону, и они будут обеспечивать его военное превосходство.
Замминистра обороны США Колин Колл в ходе встречи в Вашингтоне с представителем Минобороны Израиля Зоаром Палти "осудил террористические атаки, направленные против израильских гражданских лиц, подчеркнул поддержку Соединенными Штатами права Израиля на самооборону и заверил Израиль в том, что США будут и впредь обеспечивать его качественное военное превосходство", говорится в сообщении Пентагона.
Глава МИД ФРГ Хайко Мас Heiko Maas) обвинил палестинское радикальное движение ХАМАС в намеренном обострении конфликта на Ближнем Востоке и "ракетном терроре" против Израиля. "ХАМАС в и без того уже напряженной ситуации осознанно и массированно обострил конфликт путем ракетного террора - с ужасающими последствиями для израильтян и палестинцев", - сказал он в интервью газете Saarbrücker Zeitung, опубликованном 14 мая.
"Когда по израильским городам выпускают более тысячи ракет, это уже особое измерение. В такой ситуации Израиль должен иметь возможность обороняться", - подчеркнул Мас. Он призвал израильтян и палестинцев вернуться к столу переговоров для прямых контактов друг с другом.