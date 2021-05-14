Генсек ООН призвал Израиль и палестинцев прекратить обстрелы

"Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Погибло уже слишком много ни в чем не повинных мирных жителей. Этот конфликт может привести лишь к усилению радикализации и экстремизма во всем регионе", - написал он в своем микроблоге в Twitter в ночь на пятницу, 14 мая.

Израиль тем временем отклонил предложение Египта об установлении гуманитарного перемирия в конфликте с палестинцами. "Египетская делегация по вопросам безопасности покинула Тель-Авив после начала Израилем крупной военной операции", - сообщил телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на информированные источники.

По сведениям источников, Египет предложил Израилю заключить при его посредничестве соглашение с палестинцами о прекращении огня в гуманитарных целях сроком на один год. При этом представители Каира обещали взять на себя координацию этого процесса.

США обеспечат военное превосходство Израиля

Со своей стороны США заявили, что Израиль имеет право на самооборону, и они будут обеспечивать его военное превосходство.

Замминистра обороны США Колин Колл в ходе встречи в Вашингтоне с представителем Минобороны Израиля Зоаром Палти "осудил террористические атаки, направленные против израильских гражданских лиц, подчеркнул поддержку Соединенными Штатами права Израиля на самооборону и заверил Израиль в том, что США будут и впредь обеспечивать его качественное военное превосходство", говорится в сообщении Пентагона.

Глава МИД ФРГ обвинил ХАМАС в "ракетном терроре"

Глава МИД ФРГ Хайко Мас Heiko Maas) обвинил палестинское радикальное движение ХАМАС в намеренном обострении конфликта на Ближнем Востоке и "ракетном терроре" против Израиля. "ХАМАС в и без того уже напряженной ситуации осознанно и массированно обострил конфликт путем ракетного террора - с ужасающими последствиями для израильтян и палестинцев", - сказал он в интервью газете Saarbrücker Zeitung, опубликованном 14 мая.