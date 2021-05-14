После произошедшей в июне прошлого года в Лихула трагедии общественность задалась вопросом, а не слишком ли просто в нашей стране выдают разрешение на оружие. Быть может, наведение справок о прошлом человека проводится недостаточно тщательно. Тогдашний министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) после инцидента отметил, что в процедуре выдачи разрешения на оружие есть недочеты и необходимо выяснить, как их исправить.