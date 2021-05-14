В Пайде ночью искали пропавшую восьмилетнюю девочку
Вчера поисковая организация SA Kadunud сообщила, что в городе Пайде в Ярвамаа пропала восьмилетняя Хелене.
Вчера поисковая организация SA Kadunud сообщила, что в городе Пайде в Ярвамаа пропала восьмилетняя Хелене.
В четверг около 12:00 девочка ушла из пайдеского бассейна и, по словам учителя, пешком направилась в сторону дома, но потерялась, передает Järva Teataja.
Молодежный полицейский Пайдеского отдела полиции Малле Хермансон подтвердила, что в 00:45 центр тревоги действительно получил сообщение об исчезновении восьмилетней девочки. «В ходе ночных поисков полиция установила, что ребенок, не оповестив своих родителей, пошел ночевать к знакомым. Девочку отвезли домой и передали родителям. Сегодня, после окончания школьного дня, мы побеседовали как с девочкой, так и с родителями, чтобы выяснить причины произошедшего — почему ребенок без ведома родителей ушел из дома».
Хермансон напоминала всем родителям, что наличие мобильных телефонов друзей детей и их родителей значительно облегчает жизнь. «При необходимости, если возникла подобная ситуация, можно с ними быстро связаться», - объяснила она.