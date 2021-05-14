Боррель: ЕС должен осторожнее использовать санкции

"Мы должны осторожно относиться к нашей внешней политике. Чтобы она не стала лишь политикой санкций, потому как санкции сами по себе не являются политикой", - сказал он, выступая в пятницу в мадридском университете Комплутенсе.

Боррель отметил, что "ЕС не вводит санкции общего характера, как это делают США, поскольку у ЕС нет желания, чтобы санкции отрицательно отражались на населении и создавали гуманитарные проблемы".

"Мы вводим санкции в отношении конкретных частных лиц или учреждений, и санкции затрагивают конкретного человека или организацию - замораживаются активы в Европе и вводится запрет на поездки в Европу", - подчеркнул он.

В то же время Боррель заявил, что в качестве альтернативы ЕС останавливает торговлю и приостанавливает импорт, как это произошло с Россией.

"Мы ввели экономические санкции в отношении России, но Россия ответила контрмерами, которые оказали крайне отрицательное воздействие на ряд секторов испанской экономики", - сказал глава европейской дипломатии.