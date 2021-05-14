Жителей Таллинна ждут для участия в клинических испытаниях спрея с антителами против коронавируса
Сегодня, 14 мая начались клинические испытания назального спрея с антителами против коронавируса BioBlock в двух таллиннских центрах семейных врачей: в центре семейной медицины Telliskivi, а также в центре семейных врачей Mustamäe/Nõmme. И хотя спрей BioBlock уже в продаже и лабораторные исследования показали, что содержащиеся в нем антитела блокируют как минимум четыре штамма вируса, клиническое исследование предоставит более полные и достоверные доказательства эффективности продукта.