Жителей Таллинна ждут для участия в клинических испытаниях спрея с антителами против коронавируса

«В ходе клинических испытаний можно будет узнать, насколько эффективен BioBlock в защите человеческого организма от заражения вирусом SARS-CoV-2 и в какой мере BioBlock влияет на течение болезни и предотвращает более серьезные случаи заболевания. Надеемся, что жители Таллинна и Харьюмаа, у которых диагностирован коронавирус, присоединятся к исследованию в месте со своими семьями. Их вклад имеет решающее значение для успеха испытаний, способствующих продвижению эстонской науки», – сказала профессор Института семейной медицины и народного здоровья Тартуского университета Аннели Уускюла.

BioBlock – это инновационный эстонский продукт, концепцию и раствор антител которого разработали исследователи Icosagen под руководством профессора Марта Устава.

В исследовании могут принять участие болеющие сейчас люди вместе с членами их семей. В клинических испытаниях примут участие 342 добровольца. Методология была разработана учеными Тартуского университета и одобрена Комиссией по этике исследований человека Тартуского университета.

Проводящие исследование семейные врачи приглашают к участию в первую очередь своих пациентов, у которых диагностирован коронавирус, и их семьи. По возможности врачи готовы пригласить пациентов не только из своих списков.

Жители Таллинна и его окрестностей с положительным тестом на коронавирус могут сообщить о своем желании принять участие в исследовании в центр семейной медицины Telliskivi по электронной почте uuring@telliskivi.ee и по телефону 5332 6622 или в центр семейных врачей Mustamäe/Nõmme по адресу mustamaejanommepak@gmail.com и номерам телефона 659 8043 (Мустамяэ) и 655 8043 (Нымме).

«Вместе с учеными компании Icosagen мы хотим тщательно изучить защиту, которую обеспечивает назальный спрей, содержащий антитела против SARS-CoV-2. Лабораторные исследования и первые тесты уже показали, что BioBlock работает против уханьского, бразильского, британского и южно-африканского штаммов. В настоящее время проводятся испытания в отношении индийского штамма. BioBlock – отличный пример научно обоснованной разработки препарата, направленного на прекращение пандемии. Интерес к этому препарату очень высок как в стране, так и за рубежом. Мы инвестируем в исследования, чтобы предоставить пользователям этого препарата более полную информацию об эффективности защиты», – сказала глава Chemi-Pharm Рут Олтьер.

«Нет сомнений в том, что антитела, полученные из молозива гипериммунизированных коров, инактивируют вирус SARS-CoV-2. Теперь мы хотим узнать, насколько они эффективны на слизистой оболочке носа человека при использовании спреев», – добавил профессор и генеральный директор компании Icosagen Март Устав.

Департамент здравоохранения разрешил производство и продажу BioBlock на основании заключения группы экспертов по пограничным продуктам, состоящей из специалистов Департамента лекарственных средств, Департамента здоровья, Департамента сельского хозяйства и продовольствия, а также Департамента по защите прав потребителей и техническому надзору. С юридической точки зрения BioBlock не является лекарством или медицинским изделием, но информация о продукте и информация на упаковке согласованы как Департаментом лекарственных средств, так и Департаментом здоровья.