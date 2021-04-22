Картина дня: смерть вакцинированной женщины, испытания спрея против коронавируса и гонки на безумной скорости

По Таллинну на безумной скорости: водитель арестован на месяц и в течение года будет пешеходом

Вчера ночью, 13 мая, полиция поймала мчавшегося по Пирита-теэ на безумной скорости водителя, максимальная скорость которого составляла 227 км/ч. После сегодняшнего заседания суда он был доставлен в центр задержания, где и проведет ближайшие 30 дней. Помимо этого, ближайший год он будет ходить пешком. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 279 жителей Эстонии, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5089 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 279, то есть 5,5% от общего количества. Читать далее...

Заболевшая ковидом в больнице 77-летняя женщина умерла несмотря на прививку

Дочь хоронит мать 9 мая. Урна легкая. Пепел высыпается в вырытую в земле ямку, поверх - земля, потом удобрение и саженец рябины. Все сделано так, как хотела мама, поэтому на душе легко. Но без ответов остается ряд терзающих ее вопросов. «Почему вакцина не защитила мою маму?» - спрашивает дочь. Имена обеих женщин Postimees известны, но из-за деликатности темы, мы их не раскрываем. Читать далее...

Последствия безрассудной стрельбы: получить разрешение на оружие станет сложнее

После произошедшей в июне прошлого года в Лихула трагедии общественность задалась вопросом, а не слишком ли просто в нашей стране выдают разрешение на оружие. Быть может, наведение справок о прошлом человека проводится недостаточно тщательно. Тогдашний министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) после инцидента отметил, что в процедуре выдачи разрешения на оружие есть недочеты и необходимо выяснить. Читать далее...

«Отечество» требует перестать давать гражданство матерым уголовникам

На этой неделе партия «Отечество» внесла в парламентское производство законопроект, который предусматривает, что в будущем неоднократно совершавшие уголовные преступления лица не смогут получить эстонское гражданство. Читать далее...

Ратас отчитался перед комиссией по борьбе с коррупцией в использовании общественных средств

Сегодня на внеочередном видеозаседании специальная комиссия по контролю государственного бюджета выслушала объяснения спикера Рийгикогу Юри Ратаса по поводу опубликованной в СМИ информации об использовании общественных средств в частных интересах во время его пребывания на посту премьер-министра. Читать далее...

Скандал в Тапа: пожертвованные на дорогие операции 20 000 евро ушли на личные нужды?

Программа Kuuuurija рассказывает о случае, когда человек собрал пожертвования на помощь больным домашним животным, но затем у людей возникли сомнения: пошли ли эти деньги на правильные нужды? Читать далее...

Мониторинг сточных вод: коронавирус постепенно отступает

Коронавирус в Эстонии по-прежнему широко распространен, но, по сравнению с предыдущей неделей, ситуация немного улучшилась, сообщил руководитель мониториногового исследования, профессор антимикробных веществ Тартуского университета Танель Тенсон. Читать далее...

Долги прощают. Не совсем бесплатно

С 5 апреля 2021 года тысячи жителей Эстонии получили право навсегда избавиться от многолетних долгов. Списать можно основную сумму, но судебному исполнителю все-таки придется заплатить. Читать далее...

Жителей Таллинна ждут для участия в клинических испытаниях спрея с антителами против коронавируса

Сегодня, 14 мая начались клинические испытания назального спрея с антителами против коронавируса BioBlock в двух таллиннских центрах семейных врачей. Читать далее...

Профессор-правовед: паспорт вакцинации и права человека

Избежать дискриминации при введении обязанности предъявлять паспорт вакцинации можно созданием альтернативных возможностей, пишет в Postimees профессор Таллиннского университета, специалист по правам человека Март Суси.

Скандал: цены на квартиры в Таллинне взвинчивают неплатежеспособные молодые люди