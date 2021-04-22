Картина дня: смерть вакцинированной женщины, пересечение границы с РФ и гонки на безумной скорости
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 мая.
Вчера ночью, 13 мая, полиция поймала мчавшегося по Пирита-теэ на безумной скорости водителя, максимальная скорость которого составляла 227 км/ч. После сегодняшнего заседания суда он был доставлен в центр задержания, где и проведет ближайшие 30 дней. Помимо этого, ближайший год он будет ходить пешком. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5089 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 279, то есть 5,5% от общего количества. Читать далее...
Дочь хоронит мать 9 мая. Урна легкая. Пепел высыпается в вырытую в земле ямку, поверх - земля, потом удобрение и саженец рябины. Все сделано так, как хотела мама, поэтому на душе легко. Но без ответов остается ряд терзающих ее вопросов. «Почему вакцина не защитила мою маму?» - спрашивает дочь. Имена обеих женщин Postimees известны, но из-за деликатности темы, мы их не раскрываем. Читать далее...
Люди в возрасте 30 лет и старше смогут забронировать время для вакцинации от COVID-19 в дигирегистратуре с субботы, 15 мая. Читать далее...
С 17 мая в Эстонии будут вакцинировать всех желающих начиная с 16 лет. Готова ли система здравоохранения к наплыву желающих? Хватит ли вакцины на всех? Читать далее...
15 мая должен был закончиться договор об организации электронной очереди для пересечения границы Эстонии. Но пока идет повторный конкурс госпоставки, этот договор продлили до 15 июня. После этой даты пересечение границы на машине может быть организовано несколько иначе. Пока известно, что по требованию Еврокомиссии выезд из Эстонии станет бесплатным для легковых автомобилей. Читать далее...
Правительство России опубликовало перечень иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении России. Читать далее...
Сегодня, днем, в Таллинне автомобиль сбил двух человек, сообщает полиция. Читать далее...
После произошедшей в июне прошлого года в Лихула трагедии общественность задалась вопросом, а не слишком ли просто в нашей стране выдают разрешение на оружие. Быть может, наведение справок о прошлом человека проводится недостаточно тщательно. Тогдашний министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) после инцидента отметил, что в процедуре выдачи разрешения на оружие есть недочеты и необходимо выяснить. Читать далее...
Фонд Kadunud писал в соцсетях об исчезнувшей в Раквере поздно вечером 8 мая 27-летней Кейди. Как оказалось, за тем, что считалось похищением, по всей видимости, стояла необдуманная жажда приключений. По данным полиции, Кейди добровольно села в принадлежащий Go Bus микроавтобус, который тем же вечером ранее был угнан в Тапа. Читать далее...
Вчера, 13 мая, Национальная экспертная комиссия по иммунопрофилактике обсудила вакцинацию против COVID-19 и рекомендации. Комиссия рекомендует вакцинировать переболевших COVID-19 однократной дозой спустя шесть месяцев после выздоровления. Комбинацию различных вакцин против COVID-19 комиссия пока не рекомендует. Читать далее...
Группа эпидемиологов и биологов из разных стран в статье, опубликованной в ведущем медицинском журнале The Lancet, усомнилась в достоверности данных о третьей фазе клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции Sputnik V и сделанные из них выводы об эффективности и безопасности вакцины. Читать далее...
На этой неделе партия «Отечество» внесла в парламентское производство законопроект, который предусматривает, что в будущем неоднократно совершавшие уголовные преступления лица не смогут получить эстонское гражданство. Читать далее...
Сегодня на внеочередном видеозаседании специальная комиссия по контролю государственного бюджета выслушала объяснения спикера Рийгикогу Юри Ратаса по поводу опубликованной в СМИ информации об использовании общественных средств в частных интересах во время его пребывания на посту премьер-министра. Читать далее...
Программа Kuuuurija рассказывает о случае, когда человек собрал пожертвования на помощь больным домашним животным, но затем у людей возникли сомнения: пошли ли эти деньги на правильные нужды? Читать далее...
Коронавирус в Эстонии по-прежнему широко распространен, но, по сравнению с предыдущей неделей, ситуация немного улучшилась, сообщил руководитель мониториногового исследования, профессор антимикробных веществ Тартуского университета Танель Тенсон. Читать далее...
С 5 апреля 2021 года тысячи жителей Эстонии получили право навсегда избавиться от многолетних долгов. Списать можно основную сумму, но судебному исполнителю все-таки придется заплатить. Читать далее...
Сегодня, 14 мая начались клинические испытания назального спрея с антителами против коронавируса BioBlock в двух таллиннских центрах семейных врачей. Читать далее...
Избежать дискриминации при введении обязанности предъявлять паспорт вакцинации можно созданием альтернативных возможностей, пишет в Postimees профессор Таллиннского университета, специалист по правам человека Март Суси.
Ставшие привычными за последние пару месяцев спонтанные аукционы по продажам квартир все чаще заканчиваются провалом, поскольку победителями нередко оказывались «туристы» в сфере недвижимости, не имеющие ни собственного финансирования, ни кредитных возможностей и, порой, даже достаточных доходов. Читать далее...