Картина дня: смерть вакцинированной женщины, пересечение границы с РФ и гонки на безумной скорости

По Таллинну на безумной скорости: водитель арестован на месяц и в течение года будет пешеходом

Вчера ночью, 13 мая, полиция поймала мчавшегося по Пирита-теэ на безумной скорости водителя, максимальная скорость которого составляла 227 км/ч. После сегодняшнего заседания суда он был доставлен в центр задержания, где и проведет ближайшие 30 дней. Помимо этого, ближайший год он будет ходить пешком. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 279 жителей Эстонии, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5089 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 279, то есть 5,5% от общего количества. Читать далее...

Заболевшая ковидом в больнице 77-летняя женщина умерла несмотря на прививку

Дочь хоронит мать 9 мая. Урна легкая. Пепел высыпается в вырытую в земле ямку, поверх - земля, потом удобрение и саженец рябины. Все сделано так, как хотела мама, поэтому на душе легко. Но без ответов остается ряд терзающих ее вопросов. «Почему вакцина не защитила мою маму?» - спрашивает дочь. Имена обеих женщин Postimees известны, но из-за деликатности темы, мы их не раскрываем. Читать далее...

Завтра регистрация на вакцинацию откроется для всех людей от 30 лет

Люди в возрасте 30 лет и старше смогут забронировать время для вакцинации от COVID-19 в дигирегистратуре с субботы, 15 мая. Читать далее...

Попов: мы и не обещали, что сумеем за месяц сделать первый укол всем желающим

С 17 мая в Эстонии будут вакцинировать всех желающих начиная с 16 лет. Готова ли система здравоохранения к наплыву желающих? Хватит ли вакцины на всех? Читать далее...

Пересечение границы на машине станет бесплатным, возможны и другие изменения

15 мая должен был закончиться договор об организации электронной очереди для пересечения границы Эстонии. Но пока идет повторный конкурс госпоставки, этот договор продлили до 15 июня. После этой даты пересечение границы на машине может быть организовано несколько иначе. Пока известно, что по требованию Еврокомиссии выезд из Эстонии станет бесплатным для легковых автомобилей. Читать далее...

В список недружественных России стран попали только два государства

Правительство России опубликовало перечень иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении России. Читать далее...

В Таллинне на пешеходном переходе сбили двух женщин

Сегодня, днем, в Таллинне автомобиль сбил двух человек, сообщает полиция. Читать далее...

Последствия безрассудной стрельбы: получить разрешение на оружие станет сложнее