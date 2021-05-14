Зачем семья Шумахера продает огромную виллу в Швейцарии
Коринна, жена чемпиона мира в «Формуле-1», выставила на продажу семейную виллу на берегу Женевского озера, передал Kodustiil.
Коринна, жена чемпиона мира в «Формуле-1», выставила на продажу семейную виллу на берегу Женевского озера, передал Kodustiil.
За виллу площадью более 20 000 квадратных метров просят почти 7,43 миллиона евро. Считается, что причиной продажи дома стало финансирование реабилитационного лечения легенды «Формулы-1».
Михаэль и Коринна Шумахеры купили этот фантастический участок в 2002 году за 3,48 миллиона евро, передает Daily Star. Помимо главного дома, на участке площадью два акра также есть гостевой дом и офисное здание, которое когда-то посещал бывший хозяин Ferrari Жан Додт.
Ходят слухи, что Михаэль сейчас находится в поместье на Майорке стоимостью 31,3 миллиона, которое ранее принадлежало Флорентино Пересу, президенту футбольного клуба Madrid Real.
Шумахер получил серьезную травму во время лыжного спуска в Мерибель, Франция, 29 декабря 2013 года. Семья легендарного гонщика на протяжении многих лет не публиковала подробной информации о его состоянии.
В январе 2019 года жена Михаэля Шумахера Коринна Шумахер объявила, что ее муж находится в руках лучших врачей.