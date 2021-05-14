Зачем семья Шумахера продает огромную виллу в Швейцарии

За виллу площадью более 20 000 квадратных метров просят почти 7,43 миллиона евро. Считается, что причиной продажи дома стало финансирование реабилитационного лечения легенды «Формулы-1».

Михаэль и Коринна Шумахеры купили этот фантастический участок в 2002 году за 3,48 миллиона евро, передает Daily Star. Помимо главного дома, на участке площадью два акра также есть гостевой дом и офисное здание, которое когда-то посещал бывший хозяин Ferrari Жан Додт.

Главный вход в имение Шумахеров. ФОТО: SALVATORE DI NOLFI / AP/ Scanpix

Ходят слухи, что Михаэль сейчас находится в поместье на Майорке стоимостью 31,3 миллиона, которое ранее принадлежало Флорентино Пересу, президенту футбольного клуба Madrid Real.

Шумахер получил серьезную травму во время лыжного спуска в Мерибель, Франция, 29 декабря 2013 года. Семья легендарного гонщика на протяжении многих лет не публиковала подробной информации о его состоянии.