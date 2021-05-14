С 3 мая на улице не действует правило 2+2
Если в начале марта правительство ввело обязательство соблюдать правило 2+2 и на улице, то это ограничение перестало иметь силу с 3 мая, сообщает Rus.ERR.
Если в начале марта правительство ввело обязательство соблюдать правило 2+2 и на улице, то это ограничение перестало иметь силу с 3 мая, сообщает Rus.ERR.
22 апреля правительство решило, что 3 мая от использования правила 2 + 2 на свежем воздухе можно отказаться, однако эта информация не была доведена до сведения людей в однозначно ясной форме. В заявлении правительства от 22 апреля говорилось: «Правило 2+2 и обязанность носить маску по-прежнему будут применяться к перемещениям в помещении. Для предотвращения распространения коронавируса нужно и дальше соблюдать дистанцию с другими людьми, в том числе передвигаясь по улице».
Из распоряжения правительства исчезло появившееся в нем в марте приравнивание уличных общественных мест к общественным внутренним помещениям, поэтому в реальности с 3 мая отпала обязанность придерживаться правила 2+2 на улице.