С 3 мая на улице не действует правило 2+2

22 апреля правительство решило, что 3 мая от использования правила 2 + 2 на свежем воздухе можно отказаться, однако эта информация не была доведена до сведения людей в однозначно ясной форме. В заявлении правительства от 22 апреля говорилось: «Правило 2+2 и обязанность носить маску по-прежнему будут применяться к перемещениям в помещении. Для предотвращения распространения коронавируса нужно и дальше соблюдать дистанцию с другими людьми, в том числе передвигаясь по улице».