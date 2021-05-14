В Таллинне задержана компания молодых людей: несовершеннолетний продавал подросткам снюс
Сотрудники молодежной полиции поймали в Таллинне на улице подозрительную компанию молодых людей: оказалось, что они совершали сделку по купле-продаже снюса.
Сотрудники молодежной полиции поймали в Таллинне на улице подозрительную компанию молодых людей: оказалось, что они совершали сделку по купле-продаже снюса.
Молодежные полицейские задержали на улице компанию молодых людей, которые привлекли внимание странным поведением. Выяснилось, что молодые люди осуществляли сделку по продаже никотиновых подушечек, или снюса, сообщает Кесклиннаское отделение полиции.
У несовершеннолетнего, продавшего никотиновые подушечки, в сумке было более 100 коробок со снюсом.
В одной коробке около 20 никотиновых подушечек, поэтому было всего около 2000 подушечек, которые несовершеннолетний передал другим. Исходя из рыночной цены в пять евро за коробку, он потратил на никотиновые продукты в общей сложности более 500 евро. К сожалению, реальное влияние на здоровье никотиновых подушечек, кроме вызывающего привыкание никотина, не были установлены в долгосрочных исследованиях.
Полиция отмечает, что родители не были в курсе деятельности ребенка и были шокированы случившемся.
Стражи порядка призывают родителей интересоваться, как их дети зарабатывают на карманные расходы.
Если вы заметите, что деятельность подростков вредит им или окружающим или является противозаконной, сначала поговорить об этом с ними сами. При необходимости для решения проблемы стоит привлечь молодежную полицию или специалиста по защите детей.