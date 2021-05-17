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  • Обмену и возврату не подлежит. Клиент Lux Express решил не рисковать и подарил автобусной фирме деньги

Обмену и возврату не подлежит. Клиент Lux Express решил не рисковать и подарил автобусной фирме деньги

Сергей постоянно пользуется услугами Lux Express. Автобусами он очень доволен, а вот решением вопросов с обслуживающим клиентов персоналом, вовсе нет. ФОТО: Joakim Klementi

Попытка изменить дату билетов заставила Сергея разочароваться в одной из крупнейших автобусных фирм Эстонии. Сначала не хватило информации от службы обслуживания клиентов, а после возникли сомнения в безопасности запрашиваемых данных: «Мне нравится эта фирма в плане комфорта поездок, но как только нужно решить какой-то вопрос, люксовая компания ведет себя, как фирма третьего, если не последнего сорта».

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«Я не понял, как работает эта система в Lux Express, - возмущен Сергей. - Если я вовремя заполнил заявление отказа от поездки, получил ответ от службы обслуживания, но не позвонил по указанному телефону, они считают, что я не заявил об отказе? Сколько раз нужно писать, звонить, бегать?»

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