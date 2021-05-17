Обмену и возврату не подлежит. Клиент Lux Express решил не рисковать и подарил автобусной фирме деньги

Сергей постоянно пользуется услугами Lux Express. Автобусами он очень доволен, а вот решением вопросов с обслуживающим клиентов персоналом, вовсе нет. ФОТО: Joakim Klementi

Попытка изменить дату билетов заставила Сергея разочароваться в одной из крупнейших автобусных фирм Эстонии. Сначала не хватило информации от службы обслуживания клиентов, а после возникли сомнения в безопасности запрашиваемых данных: «Мне нравится эта фирма в плане комфорта поездок, но как только нужно решить какой-то вопрос, люксовая компания ведет себя, как фирма третьего, если не последнего сорта».