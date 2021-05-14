Завтра регистрация на вакцинацию откроется для всех людей от 30 лет

Вечером 17 мая, в 19:00 э-регистрация будет открыта для всех старше 16 лет.

По словам Марека Сеэра, главы рабочей группы по вакцинации от COVID-19, было решено начать предлагать услугу вакцинации 30-летним раньше, чтобы распределить нагрузку на дигирегистратуру и связанные с ней ИТ-системы больниц. Доступных для бронирования времен достаточно, список времен постоянно дополняется. Сегодня, 14 мая в 16:00 в течение следующих недель доступны почти 8 300 времен по всей Эстонии.

Регистрация на вакцинацию от COVID-19 откроется в понедельник после окончания рабочего дня, потому что в этот день производители утвердят графики доставки вакцины, что позволит открыть новые времена вакцинации на июнь. «Мы хотим снизить нагрузку на дигирегистратуру в дневное время, когда многие люди используют это приложение не для регистрации на вакцинацию, а и для других целей», - добавил Сеэр.

«Конечно, и в субботу, и вечером с понедельника на вторник мы можем снова ожидать очереди дигирегистратуре, потому что люди очень заинтересованы в вакцинации, - сказал Сеэр. - Однако вчерашний опыт, когда было разрешено бронирование для возрастной группы 40+, показал, что, за исключением нескольких часов пик, время, необходимое человеку для входа в дигирегистратуру, составляет менее часа. И вечером, и на следующий день мы уже могли спокойно выбирать время для вакцинации без очереди».

Средняя очередь в четверг составляла 30 минут, самая длинная - 104 минуты.

Чтобы снизить нагрузку на дигирегистратуру, организаторов вакцинации просят учитывать, что людям, которые уже были вакцинированы первой дозой, больше не нужно бронироваться время для второй инъекции, поскольку им уже предложили время для второй дозы. Также у тех, кто уже переболел коронавирусом, нет причин торопиться - одноразовую вакцинацию рекомендуется делать не ранее, чем через 6 месяцев после выздоровления.

Каждую неделю в Эстонию прибывают новые партии вакцины, в мае и июне все желающие получат первую дозу вакцины от COVID-19.

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 391 119 человек, что составляет 36,42 процента взрослого населения.