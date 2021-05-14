Минюст России. ФОТО: Би-Би-Си

Российское министерство юстиции включило в список «иностранных агентов» издание VTimes, созданное бывшими сотрудниками «Ведомостей».

Российское министерство юстиции включило в список «иностранных агентов» издание VTimes, созданное бывшими сотрудниками «Ведомостей».

«В реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober, являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса VTimes.io», - говорится в сообщении Минюста.

Ресурс стал двадцатым в реестре СМИ-иноагентов. В последний раз он дополнялся меньше месяца назад, 23 апреля. Тогда в него были включены издание «Медуза» и «Первое антикоррупционное СМИ» (ПАСМИ).

VTimes - деловое издание, которое было создано летом 2020 года журналистами, уволившимися из газеты «Ведомости». Сообщалось, что нидерландский медиаменеджер Дерк Сауэр, который в 1999 году совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал «Ведомости», стал советником нового проекта.

Большое число сотрудников «Ведомостей», в том числе несколько заместителей главного редактора, работавших в газете как минимум 15 лет, уволились в июне 2020 года, когда главредом был утвержден Андрей Шмаров.

Исполнять обязанности главного редактора Шмарова пригласили новые владельцы газеты. В течение нескольких месяцев у него возникали конфликты с редакцией, в том числе из-за того, что он вносил правки в уже опубликованные материалы. Кроме того, журналисты жаловались на цензуру с его стороны.

В частности, рассказывали они, новый главред запретил выпускать в газете и на сайте любые тексты на основе данных опросов «Левада-центра» (признан иностранным агентом), а также удалил с сайта издания колонку экономиста Константина Сонина, посвященную главе «Роснефти» Игорю Сечину.

До 2015 года «Ведомости» издавалась издательским домом Sanoma Independent Media совместно с английской Financial Times и американской The Wall Street Journal. В 2015 году, когда в России был принят закон, запрещающий иностранцам владеть более 20% СМИ, собственником "Ведомостей" стал Демьян Кудрявцев.