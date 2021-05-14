Эстония, Латвия и Литва вошли в десятку стран по заболеваемости Covid-19

Эстония находится на 10-м месте со 373,1 случаями на 100 000 жителей за последние 14 дней, хотя неделю назад этот показатель составлял 388,3 случая. В свою очередь в Литве наблюдается ухудшение ситуации - она вышла на второе место в ЕС и ЕЭЗ с повышением с 576,4 до 599,5 случаев на 100 000 жителей.

Латвия в плане заболеваемости поднялась на шестое место среди стран ЕС и ЕЭЗ. Судя по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей в Латвии сейчас составляет 453,3 случая, тогда как неделю назад он составлял 441,2 случая. В свою очередь в Евросоюзе и в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) средний показатель продолжает снижаться и достиг 276,9, тогда как еще неделю назад он составлял 340,2.