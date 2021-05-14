Пт, 14.05.2021
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В Таллинне на пешеходном переходе сбили двух женщин

Бригада скорой помощи. Фото иллюстративное. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees

Сегодня, днем, в Таллинне автомобиль сбил двух человек, сообщает полиция.

В 15:45 автомобиль Volkswagen Golf Plus в Таллинне у дома на Ретке-теэ, 19 на пешеходном переходе сбил двух пожилых женщин. 

Скорая помощь доставила двух пострадавших в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются. 

Ранее сегодня в 7.30 в Таллинне произошло еще одно ДТП, когда у дома на бульваре Сыпрузе, 253 автомобиль Mercedes-Benz сбил проехавшего между припаркованным машинами и неожиданно выехавшего на дорогу 11-летнего мальчика на самокате. Скорая помощь доставила  ребенка в больницу. Сидевший за рулем автомобиля 39-летний мужчина был трезв. 

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