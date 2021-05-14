В Таллинне на пешеходном переходе сбили двух женщин

В 15:45 автомобиль Volkswagen Golf Plus в Таллинне у дома на Ретке-теэ, 19 на пешеходном переходе сбил двух пожилых женщин.

Ранее сегодня в 7.30 в Таллинне произошло еще одно ДТП, когда у дома на бульваре Сыпрузе, 253 автомобиль Mercedes-Benz сбил проехавшего между припаркованным машинами и неожиданно выехавшего на дорогу 11-летнего мальчика на самокате. Скорая помощь доставила ребенка в больницу. Сидевший за рулем автомобиля 39-летний мужчина был трезв.