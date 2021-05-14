Пт, 14.05.2021
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На следующей неделе в Эстонию прибудут только вакцины Pfizer и Moderna

Вакцинация. ФОТО: Margus Ansu

На новой неделе в рамках текущего плана будут добавлены вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, в результате чего общее количество доз будет 50 520.

По данным Министерства социальных дел, в понедельник в Эстонию прибудет 42 120 доз вакцины Pfizer/BioNTech, а в следующую пятницу ожидается 8 400 доз вакцины Moderna, передает rus.err.ee.

Оба производителя будут поставлять разрешенное количество вакцин, но на новой неделе не будут добавлены вакцины AstraZeneca или Janssen.

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк объяснил ERR, что, начиная с понедельника, Pfizer / BioNTech будет объявлять объем поставок вакцины каждые две недели, до этого времени объявляли количество месячных поставок.

Таким образом, в настоящее время неизвестно, например, сколько вакцины Pfizer будет доступно на следующей неделе.

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