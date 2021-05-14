На следующей неделе в Эстонию прибудут только вакцины Pfizer и Moderna
На новой неделе в рамках текущего плана будут добавлены вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, в результате чего общее количество доз будет 50 520.
На новой неделе в рамках текущего плана будут добавлены вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, в результате чего общее количество доз будет 50 520.
По данным Министерства социальных дел, в понедельник в Эстонию прибудет 42 120 доз вакцины Pfizer/BioNTech, а в следующую пятницу ожидается 8 400 доз вакцины Moderna, передает rus.err.ee.
Оба производителя будут поставлять разрешенное количество вакцин, но на новой неделе не будут добавлены вакцины AstraZeneca или Janssen.
Министр здравоохранения и труда Танель Кийк объяснил ERR, что, начиная с понедельника, Pfizer / BioNTech будет объявлять объем поставок вакцины каждые две недели, до этого времени объявляли количество месячных поставок.
Таким образом, в настоящее время неизвестно, например, сколько вакцины Pfizer будет доступно на следующей неделе.