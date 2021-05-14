С понедельника самоизоляция в Эстонии не потребуется приезжим из 11 европейских стран

Ограничение свободы передвижения не будет распространяться на прибывающих в Эстонию из стран, где показатель заболеваемости в течение 14 дней составляет ниже 150 на 100 000 жителей. Эти государства — Ирландия, Исландия, Мальта, Монако, Норвегия, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Финляндия и Великобритания, сообщила BNS пресс-служба МИД Эстонии.

С 10 мая будет применяться десятидневное ограничение свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из следующих европейских стран: Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Испания, Нидерланды, Хорватия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Латвия, Польша, Франция, Швеция, Германия, Словения, Швейцария, Дания, Чехия и Венгрия. Показатель Ватикана — 0, но при поездке оттуда в Эстонию через Италию также действует десятидневное ограничение свободы передвижения.

На основании составленного Советом Европейского Союза списка третьих стран в Эстонию можно въехать из Австралии, Израиля, Южной Кореи, Руанды, Сингапура, Таиланда и Новой Зеландии. Не должны соблюдать 10-дневную самоизоляцию прибывшие из стран, где показатель заболеваемости в течение 14 дней ниже 16 на 100 000 жителей, то есть из Южной Кореи и Таиланда.