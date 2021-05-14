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В ходе конфликта между боевиками ХАМАС и армией Израиля с понедельника погибли уже более 100 человек с палестинской и 8 - с израильской стороны. В ночь на пятницу Армия обороны Израиля провела крупнейшую с начала нынешнего конфликта операцию против военных целей на территории сектора Газа с применением авиации, танков и артиллерии, пишет Би-би-си.

Израильские военные в ночь на пятницу провели крупнейшую с начала нынешнего конфликта операцию против военных целей на территории сектора Газа. Израильские подразделения открыли массированный огонь по целям на севере сектора, используя самолеты и вертолеты, а также танки и артиллерию.

Израильские военные активизировали обстрелы Газы в ответ на запуски ракет по территории Израиля со стороны палестинских боевиков. В общей сложности в ходе столкновений и обстрелов с палестинской стороны погибло уже более 100 человек, и 8 - в Израиле.

В самом Израиле продолжаются ожесточенные стычки между израильскими арабами и евреями, что вынудило президента страны предупредить об опасности гражданской войны.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц распорядился о значительном укреплении сил безопасности для подавления внутренних беспорядков, в ходе которых было арестовано более 400 человек.

Между тем, по недавно поступившим сообщениям, десятки боевиков "Хезболлы" прорвались через ограждения на территорию Израиля со стороны ливанской границы и осуществляют поджоги разделительного барьера вблизи населенного пункат Метула.

"Ночью 160 самолетов одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут. Это было крупнейшее действие с начала конфликта, в нем принимали участие наземные подразделения, которые также работали по обозначенным целям", - сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

При этом он подчеркнул, что израильские войска не заходили на территорию сектора Газа, хотя у армии Израиля "есть планы, есть приказы подготовки" наземной операции.

Целью атаки была сеть подземных туннелей, которые палестинские группировки используют для перемещений и в качестве укрытия, уточнил представитель израильской армии.

Агентство Рейтер, ссылаясь на израильских военных корреспондентов, также сообщало, что наземного вторжения пока не было, и израильские войска вели обстрел Газы со своей территории. Жители северных районов сектора, расположенных около границы, говорили, что израильских солдат не видят, но слышат активный артиллерийский огонь и воздушные удары.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip. — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

Эксперт по Ближнему Востоку Майкл Стивенс из Королевского объединённого института оборонных исследований считает, что израильская армия специально ввела противника в заблуждение твитом о наземном наступлении.

"Это было примером умной тактики, - говорит он. - Бойцы ХАМАС переместились в свои туннели и начали готовиться, что позволило израильским силам [артиллерии и авиации] нацелиться на них."

После этого маневра израильтян палестинские вооруженные формирования возобновили обстрел территории Израиля. В направлении южных городов, таких как Ашдод и Ашкелон, были выпущены десятки ракет, там звучат сирены воздушной тревоги. Большинство ракет, выпущенных из сектора Газа, перехватывает израильская система ПВО "Железный купол".

Rockets are seen in the night sky fired towards Israel from Beit Lahia in the northern Gaza Strip on May 14, 2021 ФОТО: AFP

По словам свидетелей, многие палестинские семьи, которые живут около границы, покинули свои дома, некоторые из них укрываются в школах, работающих под управлением ООН.

Палестинцы, живущие около границы, покидают свои дома ФОТО: EPA

Корреспондент Би-би-си в Газе также сообщал об интенсивных обстрелах на севере и на востоке сектора, которые ведут израильские военные корабли, истребители и вертолеты. На кадрах, поступающих с места событий, видно, что небо над Газой озаряется взрывами.

Начиная с понедельника Израиль и исламистская группировка ХАМАС, контролирующая Газу, обмениваются ударами. С палестинской стороны убиты уже более 100 человек, в результате ракетных обстрелов Израиля погибли восемь человек.

Израильская армия сообщала, что нанесла по Газе более 600 ударов, в то время как с территории сектора было запущено 1750 ракет.

Результаты ракетного удара в Ашкелоне ФОТО: Reuters

"Последнее слово не сказано"

В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен ослаблять удары по исламистам.

"Они напали на нашу столицу, запускали ракеты по нашим городам. Они за это платят и продолжат дорого платить. Последнее слово еще не сказано!" - сказал Нетаньяху после консультаций с военными в Тель-Авиве.

Это практически дословно повторяет его заявление, сделанное днем раньше. Тогда Нетаньяху заявил, что операция будет продолжаться "пока не будут восстановлены спокойствие и безопасность государства Израиль".

Британский эксперт Майкл Стивенс говорит, что Израиль скорее всего введет в Газу сухопутные войска.

"Наземная операция не предпочтительный и не идеальный вариант, но если израильские солдаты зайдут внутрь [сектора], это позволит им эффективнее, чем с воздуха, атаковать эти крепости", - говорит он.

Карта ФОТО: BBC

Как развивается конфликт

В четверг в израильских районах, где живут арабы, начались погромы и мятежи, при этом насилие было направлено как против арабского, так и еврейского населения.

Израильские военные сообщили, что к границам Газы перебрасываются войска. В армию призваны по меньшей мере 7 тыс. резервистов, а военные командиры на границе получили приказ готовиться ко всем возможным вариантам развития событий и эскалации.

Что произошло в четверг?

Согласно заявлению армии Израиля, с территории Ливана было выпущено три ракеты по северным израильским регионам. Ответственность за нападение никто не взял, однако в Ливане действуют несколько вооруженных группировок, в том числе враждующая с Израилем "Хезболла".

Израильские вооруженные силы сообщили, что в числе их целей в секторе Газа было здание, где находились разведывательные службы, а также жилые дома и компании, которые используют палестинские вооруженные группы.

Тем временем ХАМАС продолжала обстреливать территорию Израиля. Согласно заявлениям представителей группы, пока она продемонстрировала только "небольшую часть" своих возможностей.

В нескольких городах Израиля, где живет еврейское и арабское население, продолжились столкновения.

Несколько международных авиакомпаний, в том числе KLM, British Airways и Virgin Atlantic приостановили полеты в Израиль. Главный аэропорт страны Бен Гурион перенаправляет рейсы в южные регионы страны.